造勢餐會「太豐盛」遭檢警調查　顏寬恒：大陣仗闖里民家欺人太甚

記者白珈陽／台中報導

台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒11月29日出席座談會，會後備有豐盛餐點，遭民眾質疑是否透過餐會美食進行賄選。台中地檢署針對此事介入調查，傳喚4名里長、22位里民到案說明。對此，顏寬恒痛斥檢調的大動作「欺人太甚」，相對民進黨在造勢等活動也有提供肉粽、四神湯等食物，卻只有他的場次遭檢視，盼檢調用相同的標準檢驗民進黨的候選人。

▲顏寬恒競選辦公室提供檢警今早前往里民家中調查畫面。（圖／顏寬恒競選辦公室提供）

台中地檢署2日指出，有關民眾、媒體指日前「在台中市第二選區立法委員補選之選區內，由里長所舉辦之活動餐會，質疑是否有以餐會賄選之情事？」檢察官2日指揮法務部調查局台中市調查處、台中市政府警察局，分別通知及傳訊相關里長及里民到案說明，以查證釐清有無違犯公職人員選舉罷免法情事。

對此，顏寬恒競選辦公室提供3段影片並表示「一大早就有大批警力進入里長家中，強行要將人帶走。明明可以透過傳喚的方式，為何要出動大量的警力前往押人？而且在地檢署一待就是一整天，是不是想要用疲勞訊問的方式來取得供詞？」認為檢調大動作前往民眾家中逮人的行為，是欺人太甚。

顏寬恒競辦說，選舉期間的里民聯誼座談，居然會造成這樣的軒然大波，民進黨在辦理公投說明會及造勢活動時，也都提供肉粽、肉包、四神湯、水果等給與會民眾食用，是不是只要非民進黨舉辦的活動，就會被曲解成「違法、涉及賄選」？再者為何只辦與顏寬恒相關的活動？是否希望就此造成寒蟬效應，以影響選舉結果？檢調有用相同的標準檢驗民進黨的候選人嗎？

顏寬恒競辦指出，法務部已在2011年發出函釋，「提供參加民眾適度茶水、簡便餐飲不構成賄選」，不免令人感到在民進黨執政下的台灣有警察國家復辟之虞。競辦表示，民進黨的兩套標準實在發揮的淋漓盡致，呼籲政府執法要標準一致，適可而止。

針對顏寬恒的質疑，台中地檢署表示，今日僅是為了解相關案情，由司法警察及調查處以通知書方式通知當事人到單位做查證，至於第一線人員選擇到里民家中通知，是其偵辦案件的一種執行方式，檢方予以尊重。另外，因檢察官今日沒有發傳票，當事人若有不方便之處可協調擇日再到案說明，今日有到案的里長、里民，均是經過對方同意才將其帶回，訊問完後也都各自返家。