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標記高嘉瑜被封鎖！黑心律師急道歉「真相大逆轉」：我也是被害人

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞對高嘉瑜施暴。（圖／記者游宗樺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「其實高嘉瑜被家暴那幾天，我也是被害人。」網路紅人「黑心律師」楊律師昨（2）日發文自嘲，他一直都是個好色的變態，所以留言有時候不太正經，日前他在貼文底下標記高嘉瑜，怎料沒多久後就遭封鎖。當下還覺得很內疚，並為此澄清、道歉，一直到現在往回看，他才意識到封鎖他的人根本不是高嘉瑜，而是林秉樞。

楊律師在臉書上貼文，提到他其實也是被害人，不過自己的部分有點丟臉，「經高嘉瑜本人同意後，我才寫這篇文章」。11月11日當天，他寫了關於「警察吃案」的文章，因為涉及修法建議，所以他就在留言處標記高嘉瑜。

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楊律師自嘲是個好色的變態，所以每次與粉絲互動，都會講些不正經的話。當天他留言完以後就去慢跑，結果回到家後卻發現自己遭高嘉瑜封鎖，那時他反覆思索自己犯了什麼錯？踩到什麼雷？

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／楊律師）

▲楊律師留言以後就遭封鎖。（圖／翻攝自Facebook／楊律師）

楊律師推測3種可能，「一、高嘉瑜誤以為我是在談論她；二、高嘉瑜是正經的國會立委，不喜歡變態中年男子在她的留言中寫淫穢的內容；三、我因修法有關的事總共Tag她3次，她覺得我這個人很煩。」

當下楊律師心想，不論是哪種可能性，問題都在於他，因此心生內疚，隨即寫了一段澄清、道歉的文章，並透過朋友私訊高嘉瑜，然而，卻始終得不到回應，「但我仍先刪除那串留言」；一直到了11月13日，高嘉瑜則主動加好友並傳訊息給楊律師，雖未說明封鎖的原因，但卻開口就道歉。

時間來到11月30日，楊律師看到了家暴的新聞，滑手機比對日期後，一切豁然開朗，11日至13日正巧是高嘉瑜被家暴、被限制人身自由的期間，「我就猜到我為何被封鎖了。」

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

12月1日晚上，楊律師收到了高嘉瑜的訊息，雙方聊了一下後，果不其然，「林秉樞當晚在『檢查』高嘉瑜的手機時，也有看到我的留言，他覺得我和高嘉瑜可能『有關係』，他就當場用高嘉瑜的手機封鎖我。」

事後想想，楊律師認為他和粉絲互動的留言分明與高嘉瑜無關，怎料卻引發誤會，「生命中第一次被男人封鎖，竟是被智障畜生渣男封鎖，所以我覺得好丟臉！」

貼文曝光後，底下網友也紛紛留言回應，「第一次被當假想敵吧」、「一定是因為學長太帥了」、「我之前也被一個女生朋友封鎖，估計是她新交的男友逼的」。

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