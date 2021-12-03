衰捲「網軍洗白林秉樞」風波　陳亭妃喊冤：被雷打到！根本不認識

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案延燒，PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」事發後企圖幫男方洗白，遭起底是「台獨機關槍」李柏璋，由於他曾任民進黨立委陳亭妃的妹妹、台南市議員陳怡珍辦公室助理，讓外界解讀綠營派系鬥爭意外浮上檯面。不過，陳亭妃3日在立法院受訪喊冤大嘆「被雷打到」、「莫名其妙」，澄清她根本不認識林男，卻硬被牽扯在一起。

對於被影射操作網軍一事，陳亭妃今天否認，「我是網路的受害者」，從過去初選一直到現在，網路攻擊都沒有斷過，說真的，她也沒有能力去加害別人，「這樣的片面說法其實是很不公平的，而且我必須說，今天整個林男的事件，我們要去探討的是怎麼去把這個渣男繩之以法，而且是確確實實，不是現在羈押而已，而且應該找出更多的證據，讓更多的受害者可以出來指認，讓他真正繩之以法」。

陳亭妃喊冤說，怎麼會是被有心人士去帶風向，甚至是莫名其妙把這些責任推給別人？應該譴責這些故意用這個事件，去故意亂帶風向，然後去獲得政治利益的人。

至於傳出林秉樞跟「南部的重量級人士」有接觸，陳亭妃說，她真的不認識林秉樞，真的不知道他到底跟誰交往比較密切，「但是我相信其實這都不難查啦，網路搜一搜就知道他曾經跟誰見面過或是來往過」，而且若如外界所說，林男就是用有計畫的方式，跟政治人物、重要的高官交往，這才是要去追究的。

陳亭妃直言，不應該是被這些錯誤的風向亂帶，然後帶到一些莫名其妙的方向，媒體跟著打說南部大咖在幫他洗白，「我這最無辜，我昨天就想說，今天一大早起床的時候，我就在想說，我昨天是被雷打到？真的是被雷打到啊，莫名其妙，用一個已經是離開一年多前就離開的一個地方議會助理，硬要跟我牽扯在一起」。

另對高嘉瑜前男友馬文鈺昨晚接受電視專訪，直指林秉樞跟政界商界都曾向周刊施壓，陳亭妃說，林男有計劃地跟民進黨人士交往，這部分應該查清楚，「像我這種完全跟他不認識的，我都可以掃到颱風尾了，那這些曾經跟他有來往，而且有密切接觸的人，有可能也會陷入到林男的相關人脈的設計、計畫當中，而成為某一個主角」。