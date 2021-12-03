陸今日激增近百「80+10」　北京時隔半月現本土「蛋黃區拉警報」

▲北京再現本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委3日通報，2日，新增本土病例80例（內蒙古56例，均在呼倫貝爾市；黑龍江10例，均在哈爾濱市；雲南10例，均在德宏傣族景頗族自治州；上海2例，均在浦東新區；北京1例，在海淀區；陝西1例，在咸陽市）。新增本土無症狀感染者10例（均在雲南德宏傣族景頗族自治州）。

通報顯示，2日大陸新增境外輸入病例16例（上海6例，廣西4例，廣東3例，北京2例，天津1例）。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。

當日新增治癒出院病例30例，解除醫學觀察的密切接觸者1078人，重症病例較前一日增加3例。

境外輸入現有確診病例416例（其中重症病例2例），現有疑似病例5例。累計確診病例10227例，累計治癒出院病例9811例，無死亡病例。

新增無症狀感染者24例，其中境外輸入14例，本土10例（均在雲南德宏傣族景頗族自治州）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察16例（境外輸入10例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者449例（境外輸入384例）。

此外，北京市通報，出現1名本土陽性反應者，28日晚間自哈爾濱進入北京海淀區。海淀區政府表示，凡是與這名病例「時空交集」者須及時報告，並暫時居家不要外出。這是北京時隔15天沒有出現確診病例或核酸檢測陽性反應者後，再度檢出陽性反應者。北京上次出現確診病例的疫源，是10月下旬來自西北省區的本土疫情。

海淀區政府表示，已第一時間啟動應急響應，立即開展流調清查，對相關人員活動涉及海淀區軌跡的「琨御府」小區東區採取管控措施，同時啟動相關區域人員接受核酸檢測。下一步將加快疫情調查溯源和核酸檢測，快速清查風險人員，嚴格落實管控。