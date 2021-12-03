追上新冠變種速度！翁啟惠研發「廣效mRNA疫苗」抗4變異株

記者黃翊婷／綜合報導

Omicron變異株來勢洶洶，全球已有27國淪陷。中研院院士翁啟惠與中研院基因體研究中心研究員馬徹團隊，9月找到「新冠變種病毒」剋星，現在又傳來好消息，成功研發出廣效新冠肺炎mRNA疫苗，可以對抗英國Alpha變異株、南非Beta變異株、巴西Gamma變異株以及印度Delta變異株，有望能追上病毒變異的速度。

▲翁啟惠與夫人一同出席威爾許化學獎的頒獎活動。（圖／中研院提供，下同）

翁啟惠與馬徹團隊今年9月發表最新研究，表示找到超級單株抗體「m31A7」，不僅可以對抗新冠病毒，甚至比現階段全球常見的單株抗體優越百倍以上，有望解決新冠變種病毒的難題，防堵當時主要流行的Delta變異株。

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根據《自由時報》報導，翁啟惠與馬徹團隊又傳出好消息，這次他們成功研發出全球第一支去醣化廣效新冠肺炎mRNA疫苗，透過除去病毒S蛋白特定醣化的位置，引發對抗S蛋白的抗體，另外也可以誘發更強的T細胞免疫反應，進而對英國Alpha、南非Beta、巴西Gamma以及印度Delta變異株產生保護力，擴大mRNA疫苗的廣效性，保存條件則與莫德納一樣，都要存放在零下20℃的環境，目前研發團隊已向美國申請專利。

翁啟惠在醣分子領域的一系列研究發展貢獻良多，他與馬徹團隊以長年研發的「廣效性流感疫苗」為基礎，在新冠肺炎肆虐全球的時候開發出「單醣化棘蛋白（monoglycosylated spike protein）廣效疫苗」，保護力不受病毒突變所影響，備獲各界關注。

▲翁啟惠獲頒威爾許化學獎後，外界看好他有機會角逐諾貝爾化學獎。

而翁啟惠也在今年9月，獲得威爾許化學獎，成為第一位獲得該獎的台灣人。據了解，威爾許基金會1954年在休士頓創立，每年都獎勵全球各地在化學研究有傑出研究並貢獻全人類的學者，威爾許化學獎可說是美國化學界最高榮譽，不少得主後來獲得諾貝爾化學獎，所以和沃爾夫化學獎等獎項，都被視為諾貝爾獎的前哨站。

翁啟惠曾在2014年獲得沃爾夫化學獎，2015年獲得英國皇家化學會羅賓遜獎，當時就被外界看好有機會獲得諾貝爾化學獎，但後來受到浩鼎案影響，一度淡出各界關注，今年他再獲威爾許化學獎，上述獎項都被視為諾貝爾獎的前哨站，外界也看好他未來有機會能獲得諾貝爾化學獎。