Omicron擴散27國！　第三劑開打10大QA一次看懂怎麼選

記者黃翊婷、張乃文／綜合報導

新冠病毒變異株Omicron迅速擴散27國，加上年關將近，中央流行疫情指揮中心昨日（2日）宣布，即日起開放醫事人員、一線防疫人員等1至3類已完整接種兩劑疫苗，且間隔滿5個月者，可追加施打第三劑。對此，《東森新媒體ETtoday》整理出關於施打第三劑的10大QA，供民眾參考。

Q1：為何要打第三劑？

A1：接種疫苗後體內的中和抗體會隨著時間逐漸下降，專家諮詢小組召集人張上淳表示，國際建議可以開始施打第三劑，但與第二劑至少間隔6個月，不過部分國家也提及在必要條件下可縮短至5個月，考量到第一線醫護人員、國籍航空機組員多接種AZ疫苗，前者在照顧病人時可能會碰到病毒，後者雖然在外站已盡量保持零接觸，但仍有零星感染傳出，且多數1至3類族群接種至今已逾6個月，加上國內疫苗供應充足，因此才做出提早施打建議供指揮中心參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲變異株Omicron來勢洶洶，台灣自2日起開放4類人員接種第三劑。（資料照／記者屠惠剛攝）

Q2：哪些人需要打第三劑？

A2：指揮中心指出，今年11月28日我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家會議即建議，高風險對象追加接種第三劑COVID-19疫苗，其他18歲以上民眾可評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種；而會中專家也表示，如遇特殊情況，第二劑與第三劑間隔可縮短至5個月。

Q3：12月2日起開放哪些人接種第三劑？

A3：指揮中心指揮官陳時中宣布，針對醫事人員、一線防疫人員、機組員等1至3類疫苗優先對象，以及因公需出國的外交、運動選手共4類對象，第三劑間隔縮短為5個月接種。

Q4：如何預約接種第三劑？有哪些廠牌可以選？

A4：國內開放接種第三劑，目前以提供半劑量莫德納為主，上述4類人員7月2日之前打過第二劑者，2日起就可以到醫療院所直接預約，不必再上1922平台登記預約。

▲▼第3劑規劃說明。（圖／指揮中心提供）

Q5：除了莫德納之外，第三劑是否可以選擇接種BNT、AZ或高端？

A5：目前第三劑僅開放接種半劑量的莫德納，其他廠牌是否開放，還要經過專家研擬安排。

Q6：若前兩劑是施打BNT，第三劑可以混打莫德納嗎？

A6：陳時中今表示，AZ混打mRNA可以，但是mRAN之間不建議混打。也就是說，民眾如果前兩劑是打BNT，第三劑最好還是選擇BNT；如果前兩劑是打莫德納，第三劑也請選擇莫德納；若前兩劑是打AZ，則可以混打BNT或莫德納。

《東森新媒體ETtoday》彙整專家們的意見後，整理出下列疫苗組合供第三劑混打參考：

◎AZ+AZ→第三劑：BNT或莫德納

◎AZ+莫德納→第三劑：莫德納

◎AZ+BNT→第三劑：BNT

◎莫德納+莫德納→第三劑：莫德納

◎BNT+BNT→第三劑：BNT

Q7：若前兩劑打高端，但我沒有要出國，第三劑可以怎麼選？

A7：衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，高端屬於「自由選擇」的情況，因為也有經過緊急授權使用，有些前兩劑施打高端的人，第三劑可能也有意願繼續打高端，因此專家小組認為保留民眾的選擇權利。

哥倫比亞大學新冠肺炎醫學團隊領導者、中研院士何大一建議，台灣民眾大多施打AZ或高端疫苗者，應該選擇「mRNA疫苗作為第三劑加強針」。

▲台灣目前僅開放追加施打第三劑莫德納，其他廠牌還要等一等。（資料照／記者李毓康攝）

Q8：若已經在國外接種兩劑疫苗，如何在台灣補打第三劑？

A8：指揮中心發言人莊人祥表示，在國外接種過兩劑疫苗的民眾，可以先前往衛生局登錄疫苗接種資料。

Q9：第三劑副作用會不會更可怕？

A9：台大醫院家醫科醫師何忠祐列舉現有安全性資料，施打第三劑莫德納副作用發生率與第二劑雷同。將副作用細分成局部以及全身性時，發現第三劑的局部副作用較第二劑略高（84.7％vs.83.5％），但全身性副作用較第二劑略低（79.0％vs.81.3％）。

第三劑BNT副作用整體發生率也與第二劑雷同，第三劑的局部副作用較第二劑略高（74.1％vs.71.7％），全身性副作用較第二劑略低（69.2％vs.71.7％）

至於施打兩劑AZ後追加mRNA疫苗副作用，常見有注射處疼痛（持續1至2天）、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。

李秉穎也說，若有混打，從學理上來看，現在有不同疫苗的前後施打經驗，因此對於安全性沒有什麼太大問題，有些混打出現局部反應發生率較高一些，但整體而言仍不算嚴重不良反應。

Q10：台灣「完整接種」定義是否會改為應施打三劑疫苗？

A10：台灣目前對於完整接種的定義是，施打兩劑疫苗（AZ、BNT、莫德納或高端）滿14天。由於先前美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）曾表示，美國未來的「完整接種」定義可能會改為已接種3劑mRNA疫苗（BNT、莫德納），或是2劑嬌生疫苗，至於台灣是否會跟進，目前還未定案。