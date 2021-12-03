蔣萬安狠打臉民進黨　不孕症補助預算11月早審完

▲蔣萬安考察藻礁。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委蔣萬安啟動台北12區「反萊豬」街講後聲勢看漲，民進黨備感威脅，頻頻發動攻擊，甚至疑似拿預算審查當成抹黑手段。針對民進黨聲稱國民黨阻擋衛福部國健署不孕症治療補助預算，蔣萬安2日反擊指出，該預算早在11月24日審查完竣。

4大公投「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」將12月18日舉行投票。根據蔣萬安規劃，11月4日起每週2場街頭宣講、44天內走遍台北市12個行政區，邀請黨籍立委、市議員一同站上街頭。

蔣萬安啟動公投街講後聲勢看漲，民進黨頻發動攻擊，甚至疑似拿預算的審查當成抹黑手段。針對民進黨聲稱國民黨阻擋衛福部國健署不孕症治療補助預算，蔣萬安就反擊指出，該預算早在11月24日審查完竣。

蔣萬安說明，本會期衛福部關於不孕症補助的預算早在11月24日審查完畢，民進黨是不懂立法院議事運作、不做功課，還是明知預算已過卻惡意造謠抹黑？

蔣萬安也強調，事實上不孕症擴大補助是自己最先開始努力爭取，審預算過程更提出主決議，要求落實補助，讓更多人知道這項福利政策，未來也會持續為不孕症夫婦爭取權益。

蔣萬安也嚴厲譴責民進黨，將不孕症議題當成惡劣的政治操作手段，並呼籲民進黨全黨上下正視弱勢族群、食安、生態保育等議題，不要再站在人民的對立面。