1萬件不孕症夫婦還在等補助！　民進黨：蔣萬安快回立院審預算

▲蔣萬安考察藻礁。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）



記者陶本和／台北報導

民進黨婦女部主任許嘉恬2日表示，自今年7月1日衛福部國民健康署推出不孕症治療補助方案後，已有超過一萬件申請案通過資格審查，全台灣有多少不孕症夫婦，現在卻因為國民黨立法院黨團杯葛總預算審查，而恐領不到補助經費。她呼籲國民黨立委蔣萬安，快回立法院審預算，才不會走到哪都被民眾嗆。

許嘉恬表示，中央政府總預算攸關重大國家建設、民生經濟、社會福利的相關預算，其中也包含幼托津貼、不孕症補助等預算，請剛成為「二寶爸」的國民黨衛福及社環委員會召委蔣萬安苦民所苦，快回立法院審預算，才不會走到哪都被民眾嗆。

國民黨立委蔣萬安日前在台北菜市場宣講時，兩度遭到買菜的民眾嗆聲，1日安排衛環委員會到桃園考察藻礁時，又被當地大潭里長彭明聰狂嗆作秀，「當初中油（三接）到這裡是國民黨要進來的，現在要出去又是國民黨」，「淨灘你們有來嗎？來一來就走掉了，垃圾也是我們在清啊」。

許嘉恬指出，蔣萬安前陣子喜獲麟兒時，立法院不分朝野都感染到蔣萬安的喜氣，紛紛祝上祝福，但現在國民黨卻為了自己提出的公投杯葛政府總預算，其中更有要提供給不孕症補助的預算，預計每年可以幫助2.3至2.8萬對為求子女而苦的台灣夫婦。

許嘉恬表示，自今年7月1日衛福部國民健康署推出不孕症治療補助方案後，已有超過一萬件申請案通過資格審查，全台灣有多少不孕症夫婦，現在卻因為國民黨立法院黨團杯葛總預算審查，而恐領不到補助經費。

許嘉恬表示，請蔣萬安苦民所苦，不要跟國民黨朱立倫一起墮落，為了政治鬥爭而卡住台灣下一代不孕症的問題。

▼蔣萬安考察藻礁。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

