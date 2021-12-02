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「蔣萬安走到哪都被基層嗆聲」　民進黨：別跟朱立倫一起墮落

▲▼蔣萬安考察藻礁。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲蔣萬安考察藻礁。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委蔣萬安日前在菜市場宣講時，被買菜民眾嗆聲，近日安排考察藻礁時，又遭到大潭里長彭明聰爆氣開噴。對此，民進黨婦女部主任許嘉恬2日表示，他應回立院審預算，才不會走到哪都被民眾嗆，建議他不要跟國民黨、主席朱立倫一起沉淪。

蔣萬安日前在台北草埔市場宣講時，遭到買菜的婆媽嗆聲「為何萊牛可以吃，萊豬不行？」引起國內議論。接著，蔣萬安1日安排立法院衛環委員會到桃園考察藻礁，再次遭受到當地基層里長的挑戰。

大潭里長彭明聰在發言時表示，人民要顧肚子，環保要顧環保，爭來爭去每天都這些事，再聽都是這些事都已經很煩了，當初中油（三接）到這裡是國民黨要進來的，現在要出去又是國民黨，「請問我們何去何從？」

彭明聰表示，做事應該要有原則，這個政黨當然才會支持，變來變去跟變色龍一樣，當初國民黨如果就要三接不要進去，現在大家一定支持，今天所有藻礁C1、C2，從小到大還是在那裡，沒有被剷除。

彭明聰說，請大家眼睛睜大接受事實，大潭里只有礁、藻已經死掉，生態已經淹淹一息，我們現在就是希望有經費可以做復育，但誰有經費？當然是中油跟政府。  彭明聰說，他們還會去淨灘，他反問國民黨人士，「淨灘你們有來嗎？來一來就走掉了，垃圾也是我們在清啊」，如今大潭也有復甦，水質也變乾淨一些，現在所有海象都已經人工化，大家要接受這個事實，這是事實。

對此，許嘉恬表示，中央政府總預算攸關重大國家建設、民生經濟、社會福利的相關預算，其中也包含幼托津貼、不孕症補助等預算，請剛成為「二寶爸」的國民黨衛福及社環委員會召委蔣萬安苦民所苦，快回立法院審預算，才不會走到哪都被民眾嗆；也呼籲國民黨不要把公投當作政治鬥爭的工具，讓台灣繼續亂下去。

許嘉恬表示，自今年7月1日衛福部國民健康署推出不孕症治療補助方案後，已有超過一萬件申請案通過資格審查，全台灣有多少不孕症夫婦，現在卻因為國民黨立法院黨團杯葛總預算審查，而恐領不到補助經費。

許嘉恬表示，請蔣萬安苦民所苦，不要跟國民黨朱立倫一起墮落，為了政治鬥爭而卡住台灣下一代不孕症的問題。

▼蔣萬安考察藻礁，大潭里長爆氣開噴。（圖／讀者提供）

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