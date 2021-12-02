日統客運明年2月擬停駛4路線　老董嘆：法規死投資環境差

▲日統客運因投資環境不佳明年預計將減少四條路線。（圖／民眾提供）

記者許維寧／台北報導

阿羅哈客運最後兩條路線傳出將於12月13日停駛，經營超過20年的日統客運今天（12/2）也表示，上個月已經行文交通部公路總局，表達斗六、四湖、北港、民雄往返台北的4條國道路線，明年2月4日到期後預計將不再繼續營運。

林義風接受電訪時表示，日統客運已經經營了25年，由於在意安全規格，都是使用比較高級的車款，一開始的初衷是認為要做就好好做，但碰上台灣的投資環境不佳、法規層面有困難，曾經跟經濟部反應投資障礙多，但營運環境一直不佳、虧損只能自己吸收，因此決定於明年2月4日路線到期之後不再繼續營運斗六、四湖、北港、民雄等四條往返台北的路線。

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林義風談到，他的年紀已經71歲，還是希望腳踏實地經營，希望給年輕人好的薪資環境，如今要放棄也實在很捨不得，一個月前已經行文公路總局盼能得到首肯，若屆時真的路線停止營運，也會給予員工協助。

林義風表示，雖然公路總局目前表達不同意，但已經先跟員工溝通好了，「資遣費會給，讓他們去找工作。」員工也知道公司的辛苦，應該都能體諒。

公路總局嘉義監理所則回應，明年日統將進入續營申請階段，已經接獲日統客運的相關函文，將持續與日統客運溝通。目前日統的經營穩定、載客率佳，將會持續溝通盼仍可持續營運。