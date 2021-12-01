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阿羅哈客運最後2路線將停止營運　12／3股東會做最後確認

▲▼阿羅哈客運空景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿羅哈客運不敵疫情，傳最後營運的兩條路線也將停止。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

阿羅哈客運今天（12/1）傳出最後營運的兩條路線將停止。阿羅哈客運內部今日對員工發出相關公告，指受到疫情影響營運虧損，剩下的台北到高雄、台北至嘉義路線預計將於12月13日午夜起停止營運。但公路總局表示，目前已經要求業者說明，但業者表示將於12/3召開股東會才會做最後確認，公路總局要求，其相關資遣等均要依法提報。

阿羅哈內部今天對員工發出公告，台北高雄、台北嘉義兩條路線車輛將於12/13午夜起停止營運，預告工資為12月1日起至12月31日，並會給予謀職假每週兩天共計8天。員工可用年假抵上班日。資遣費則將近日與員工商討。

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公路總局高雄市區監理所副所長曾秋蔭說，目前已經向客運公司聯繫，公司表示將於12/3日召開股東會才會做最後確認，但目前已經先和員工預告資遣，將由股東會做出最後決議。

曾秋蔭說，目前台北嘉義、台北高雄路線都有統聯客運、國光客運有現有路線可以接替營運，預計不會影響消費者權益。但公路總局也要求，員工資遣、提報等必須依法執行，詳細影響的員工數目還正在跟業者確認。

對此，記者聯繫總經理官明穎，其電話未接應。

公路總局晚間也發布新聞稿表示，後續將密切與該公司聯繫，督導各項整備工作。有關台北市往返高雄市之替代路線，計有統聯客運【1610】臺北-高雄及國光客運【1838】臺北-高雄路線等路線；臺北市往返嘉義縣市，則有統聯客運【1618】臺北-嘉義、【1612】臺北-臺南、【1638】臺北-東石、國光客運【1834】臺北-嘉義、【1836】臺北-新營、日統客運【7005】臺北市-民雄鄉路線等路線作為替代路線，提供民眾參考運用。

至於原阿羅哈的路線，會在12月13號前協調其他客運國道客運業者暫代行駛。公路總局也說，目前阿羅哈客運經營國道客運路線，為3888(臺北-嘉義)及3999(臺北-高雄)計2條，67輛車、駕駛118人。目前阿羅哈客運營運班次，其中3888(臺北-嘉義)每週114班，3999(臺北-高雄)每週248班，合計總班次每週362班。

另公路總局會儘快確認阿羅哈的預售票的數量，並請該公司確保退費的機制，不影響已買預售票乘客的權益。至於員工權益會轉請勞政單位協助。

▲▼阿羅哈客運停駛。（圖／讀者提供）

▲阿羅哈客運內部停駛公告。（圖／讀者提供）

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