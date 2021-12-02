明年連假運輸優惠恐取消　客運業拚自救！回數票買20張加送6張

▲國光客運下猛藥，推出回數票買20送6張優惠。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

隨國內疫情趨緩，國道客運業努力找回客源，但碰上交通部公路總局恐接連取消元旦連假、農曆春節客運85折優惠，國光客運今（12/2）表示，明天12月3日起將祭出歷來最優促銷方案，持五倍券購買回數票20張即可加送6張，相當於票價7折優惠。

為了推廣民眾使用大眾運輸系統，公路總局過去每逢連續假期，多會推出國道大眾運輸85折優惠，但公路總局昨日表示，研擬自明年起取消整年度連假優惠措施，引起客運業者譁然。國光客運表示，雖然疫情趨緩但客運業仍低迷，一年內已有兩家業者宣布歇業，整體運量仍徘徊在去年的6至7成水準，更遑論與正常營運時期相比。

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由於85折小確幸優惠恐消失，國光客運也說，為了吸引乘客回流，明天起將祭出優惠方案，民眾只要持五倍振興券購買回數票20張即加送6張，若以1827台北至台中單張票價300元為例，原本回數票打9折優惠，促銷方案後單張平均只要208元，等同於原票價打7折；1834台北至嘉義原價440元，打折後單張平均308元；1837台北至台南則只要331元，且使用上不分平假日。

國光客運表示，該優惠措施可說是歷來最優，近期雖碰上國際油價大漲、營運成本增加，但高油價也可能會降低民眾自行開車的意願，也希望主管機關可以審慎考慮，善用高油價有利條件，透過政策利多獎勵引導公共運輸運量提升回流，儘早恢復乘客對公共運輸的信賴和使用習慣。