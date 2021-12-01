仍不鼓勵長程移動！元旦連假擬比照國慶　客運85折優惠恐取消

▲受國內疫情影響今年中秋、國慶連假公路總局均取消國道公共運輸85折優惠，元旦連假也可能比照。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

受國內疫情影響今年中秋、國慶連假公路總局均取消國道公共運輸85折優惠。月底12月31日元旦連假將到來，公路總局今天（12/1）也證實，目前仍是比照國慶連假等方式、維持不提供優惠，仍參考中央流行疫情指揮中心建議，減少民眾移動，目前已經提報至交通部，但若交通部評估屆時需搭配其他政策也能再做彈性調整。

今年9月、10月由於國內疫情剛趨緩，因應中秋、國慶連假交通部公路總局取消歷年來國道客運85折優惠，不鼓勵民眾長程移動。由於元旦連假將至，依規定公總需於一個月前提報相關運輸計畫至交通部核定，今公路總局局長許鉦漳表示，針對元旦連假目前仍提報「不優惠」方式予交通部核定，雖然國內疫情漸漸趨緩，但仍不鼓勵長程移動。

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許鉦漳也說，雖然仍以不優惠方式提報，屆時交通部將開會研議，若交通部欲和屆時的政策搭配，公路總局也能彈性調整配合，「這些都很容易。」目前交通部尚未開會，預計這一兩週就會召開、拍板定案。

但日前因公總取消中秋等連假優惠方案，導致業者抱怨票未售出比例非常高，導致連假期間雙鐵熱賣、客運慘澹的狀況。許鉦漳也回應，「不是優惠不優惠的問題。」推估主因仍是疫情關係不少民眾傾向減少移動，或者因疫情風險考量，不搭乘客運等大眾運輸改以使用私家車。

對此，客運如國光客運、統聯已於11月中下旬陸續推出元旦連假預購。國光客運持續推出學生優惠，憑學生證以及一張五倍券購買單程票，即可享有8折優惠。