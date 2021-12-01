不只元旦沒好康！明年連假運輸優惠恐全面取消　客運業反彈大

▲公路總局研議取消明年連續假期國道客運優惠，引發業者不滿。示意圖。（圖／業者提供）

記者許維寧／台北報導

交通部公路總局為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，每逢連假均會推出國道公共運輸85折優惠。但受到疫情影響，不鼓勵民眾長程移動，公路總局確定自國慶連假後，將在取消12月31日起元旦三天連假優惠。公路總局更表示，甚至明年一整年都可能因效益不佳，取消公共運輸優惠。

公路總局長許鉦漳今天表示，今年9月、10月由於國內疫情剛趨緩，中秋、國慶連假交通部公路總局取消歷年來國道客運85折優惠，不鼓勵民眾長程移動。由於元旦連假將至，依規定公總需於一個月前提報相關運輸計畫至交通部核定，針對元旦連假目前仍提報「不優惠」方式予交通部核定，雖然國內疫情漸漸趨緩，但仍不鼓勵長程移動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但許鉦漳也說，目前雖以不優惠方式提報交通部，預計一兩週內將召開會議，若屆時交通部欲配合政策做調整，公路總局也可以隨時應變、修正。

然而不只元旦連假可能沒有補助，許鉦漳也說預計農曆春節假期，甚至明年整年連續假期都預計不推行優惠措施，但都保有彈性研議的空間。

公路總局自106年便推動國道客運連續假期優惠，但成效不如預期。106年國慶假期試辦時優惠路線共計85條，每日平均使用人數約為13.5人，107年約為13.2萬人，108年則減少為12.4萬人。去年優惠路線則增加至90條，但每日平均使用人數不增反減，連續假期平均使用人數下降至9.8萬，今年僅清明連假有補貼使用人數約為9.5萬。

但國道客運業者不領情，一名不具名的業者表示，之前研議元旦優惠時便找業者溝通，業者多反應希望能繼續。結果公路總局現在稱效益不好、資金不夠，「那當初幹嘛問我們呢？」

業者表示，之前立法院才要求交通部研擬公共運輸回流措施，幾年來的補助好不容易累積相關成果，加上近期油價直升、環境正有利推動公共運輸，應該藉此提高民眾使用大眾運輸的誘因，未料卻出現這樣的說法實在讓業者難以接受。公總應提出更有建設性的構想，看如何協助民眾回流，而非片面取消補助卻無詳細規劃。