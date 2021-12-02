阿羅哈客運12／13停止營運　傳可持車票搭別家？公路總局曝規劃

▲阿羅哈客運受疫情影響，恐於本月中停止營運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

擁有22年歷史的阿羅哈客運昨日晚間傳出將於12月13日午夜停止營運僅存的兩條路線。外傳阿羅哈客運已經和部分客運業者達成協議，若顧客已經購買路線相關套票，可持阿羅哈客運車票已補差價等方式搭乘其他客運相關路線。交通部公路總局高雄市區監理所則表示，目前阿羅哈客運傾向「自己處理」，沒有聽說將跟其他業者合作，預計會自行辦理退票。

阿羅哈客運受疫情影響，於昨日對內發布公告，預計將於12月13日停止營運僅存的台北至嘉義、台北至高雄路線，停止營運後變形同全面停止營運。對此，阿羅哈客運內部尚無回應。公路總局則表示，阿羅哈客運預計於明天召開股東臨時會，確認後將提報公路總局。

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外傳阿羅哈客運已經和部分公路業者協調，若消費者已購買路線套票、車票，可持阿羅哈客運路線車票搭乘別家業者對應路線。目前國光客運已表示沒有相關規劃，統聯客運則尚無回應。

公路總局高雄市區監理所運輸管理科科長李作宏說，阿羅哈客運若停止營運，台北至高雄路線目前有統聯客運1610、國光客運1838營運；台北往返嘉義則有統聯客運1618、1612、1638可供搭乘，國光客運也有1834、1836可提供民眾利用，日統客運則有7005。上述三家業者評估目前運能充足，假日也不會滿班，民眾應不會有搭不到車的問題。

至於阿羅哈是否和其他業者合作？李作宏說明，目前公總得知阿羅哈客運依舊傾向「自己處理」、提供退票服務，預計不會影響乘客的權益，但實際狀況還是要等明天董事會決議。若其他業者後續有意投入台北嘉義、台北高雄路線營運，則依照相關規定公告申請，公總不做預設立場。