桃園鼓勵學校認養流浪動物　每隻最高補助2萬元

▲「來玩」(左)和「小虎」是第一批到全國最高立法殿堂受獎的校犬。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾是街頭浪浪，卻因師生的接納、友善成為「校園寶貝」。桃園市動保處為推廣學校認養流浪犬，分別於獲得「全國績優校犬」學校的中壢區龍岡國小、大園區菓林國小辦理觀摩活動。動保處表示，該處今年辦理推廣校園認養流浪犬貓暨生命教育試辦計畫，學校只要認養收容流浪犬貓，並登記在校園名下，給予必要之醫療、照顧，每隻最高可獲2萬元補助。

▲辦理推廣校園認養流浪犬貓暨生命教育。（圖／動保處提供）

動保處2日表示，龍岡國小校犬「來玩」及今年甫獲得全國績優校犬殊榮的菓林國小校犬「小虎」，日前亦親自到立法院接受表揚，成為第一批到全國最高立法殿堂受獎的校犬。

▲辦理推廣校園認養流浪犬貓暨生命教育。（圖／動保處提供）

龍岡國小鍾孝昇老師表示，龍岡國小過去多次參與教育部關懷動物生命教育計畫，已有多年照顧校園動物的經驗。「市府帶頭鼓勵學校，加入認養流浪動物的行列，讓動保觀念扎根校園，這是友善校園推廣的一大步」。

菓林國小陳瑋婷教師指出，全校師生因校犬「小虎」的到來，產生了微妙的化學反應。「這次在獲得全國績優校犬學校的殊榮後，希望能拋磚引玉，鼓勵更多的夥伴，共同加入收養流浪犬貓的行列。」

除了兩校的經驗分享外，觀摩交流活動，還邀請到「會思考的狗行為獸醫團隊」徐莉寧獸醫師，分享犬貓肢體語言判定與人與犬貓安全互動，提供學校教師進行校園犬飼養過程中的注意事項。據指出，兩校的校犬負責校園巡邏、陪伴學童，相當「盡忠職守」。