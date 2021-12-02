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台鐵元旦車票「狂銷21萬張」　EMU3000超搶手！6列車座位全賣光

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲雙鐵元旦車票今日開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵、高鐵今日開賣元旦連假車票，交通部台鐵局表示，截至今日上午9時止，總計完成21萬8,728張訂票，往花東、高雄等長程車票相當熱銷，部份熱門時段都已售完。在連假期間，每天都有6列EMU3000上路，台鐵局表示，目前EMU3000車票（商務車廂尚未開賣）已全數賣光。

高鐵公司表示，截至今日上午11時，已售出約19.2萬張。而台鐵局提醒，完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於12月4日上午9時重新釋出供民眾訂票。

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另110年12月30日至111年1月2日東線4班實名制列車(如附表)，將於12月3日零時起開放 110 年12月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000在元旦連假期間車票全數售完。（圖／台鐵）

台鐵截至今日上午9時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往臺東方向
12月30日13時至12月31日16時，長途自強號座位已售完。
(二)臺東往臺北方向
1月2日7時以後，長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往高雄方向
12月30日19時12月31日10時，長途自強號座位已售完。
(二)高雄往臺北方向
1月2日11時以後，長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往臺東方向
長途各車次自強號尚有座位。
(二)臺東往高雄方向
長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號，12月31日5684次及1月1、2日5687次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

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