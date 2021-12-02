鷹架斷裂「砸碎太魯閣駕駛艙玻璃」　交長令：工地圍籬加高2公尺

▲台鐵昨日一天內就發生三起意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵昨日出包不斷，交通部長王國材昨日已下令撤換工務處長及宜蘭工務段長，他今日表示，將針對昨日出事的工地圍籬加高2公尺，加上現有的3公尺等於將有5公尺的圍籬，他也坦言，台鐵組織機制有所不足，同仁對施工沒有徹底了解。

台鐵局昨日意外連連，包括太魯閣號列車在宜蘭線大里＝福隆間32K+800(邊坡工程)西正線撞到異物事故、香山站至竹南站間電車線被塑膠袋卡住、復興號於萬榮=鳳林間車廂分離。

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王國材今日出席立法院交通委員會接受聯訪時表示，台鐵有204個臨軌工程，施工對於營運確實會造成很大干擾，在太魯閣事件發生後，交通部工程會及勞動部已至204處工地檢查，並要求加裝圍籬。

▲工地鷹架倒塌砸中太魯閣使駕駛艙玻璃破碎。（圖／記者郭世賢翻攝）

然而昨日仍發生異物入侵事故，王國材解釋，昨日事發工地的施工平台及軌道高低落差較大，雖然工地邊緣有裝設圍籬，但因高低差達7公尺，導致斷裂鋼軌樁拋出距離比預期更高，因此彈射到軌道淨空區內。

王國材表示，無論是意外或人為疏失等理由，絕不允許發生異物入侵軌道的事件，這屬於重大疏失，雖然昨日沒有人員傷亡，但因為已經跟四處處長說過，有任何疏失一定咎責，因此工務處長及宜蘭工務段長將於一周內調職。

而昨晚又發生復興號車廂分離事件，王國材表示，台鐵同仁都很認真，但組織架構有些問題，內部機制也有所不足，尤其第一線同仁對於工地沒有徹底了解，另他也下令，臨軌工程盡量可改夜間施工。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）