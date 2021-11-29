趁女友上班對她女兒下手！少女崩潰向同學哭訴　色男下場出爐

▲阿強竟趁著女友出門上班，和女友女兒小芳獨處之際，對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭一名男子阿強（化名）和女友交往後，就經常在女友位於宜蘭市的租屋過夜，不過阿強明知女友和前夫所生的女兒小芳（化名）為未成年少女，竟趁著女友出門上班時，對小芳伸出狼爪，性侵得逞。宜蘭地院日前審理後，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判阿強有期徒刑3年10月。

在機場從事水產工作的阿強前科累累，2013年和女友進一步交往後，就時常在女友位於宜蘭市的租屋處過夜，豈知，阿強明知女友和前夫所生的女兒小芳為未成年少女，竟趁著女友出門上班，和小芳2人單獨相處之際，對小芳伸出狼爪，性侵得逞。

過程中，小芳雖然試圖抵抗，並對阿強大喊「不要用我」，卻被阿強無視還反壓，慘遭阿強性侵得逞。事發後，小芳忍不住向同學哭訴，同學一聽驚覺事態嚴重，緊急通報老師，才讓整起事件曝光。

庭審時，阿強不但否認犯行，還向法官強調整起事件的起因都是因為小芳「說謊」的栽贓陷害。阿強表示，小芳從小就愛說謊，先前一直不斷向他討要手機與金錢等，都被他拒絕，因而讓小芳相當不開心，未料後面竟有人打電話給他，對他指出，如過不拿出30、50萬來處理，就要讓他關一輩子，讓小芳咬死他等等；而他先前也曾規勸小芳，不要和問題學生在一起，也讓小芳相當不滿，因此才會有性侵的不實指控。

但宜蘭地院審理後發現，小芳前後證詞一致，勘驗驗傷單後也確實有處女膜撕裂，疑似被性侵等情形，而小芳事後也出現難過、哭泣等情形，最後還是和同學訴苦後，再向老師轉告等語，採信小芳的證詞，不採信阿強的證詞，審酌阿強前科累累，難認素行良好，其為逞一己之性慾。對14歲以上未滿18歲女子強制性交得逞，犯後不但否認犯行，更反控小方說謊，未能坦承犯行，手段殘暴，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判其有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。