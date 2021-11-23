坐牢時只有叔叔常探望　姪女出獄後開心同住「幾個月崩潰逃離」

▲剛出獄的女子以為可以和關心自己的叔叔同住，沒想到慘遭性侵。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北1名有毒品前科的女子小安(化名)，因案服刑獲得假釋後，想到在監時，叔叔時常前去探望，決定去投靠叔叔，沒想到原本和藹的叔叔突然變了個人，威脅發生關係，否則敢她出門，小安忍了幾個月受不了，逃到朋友家去住並且報案，叔叔卻辯稱和親姪女是兩情相悅，台北地檢署23日根據小安指述，依4個強制性交罪嫌起訴這名惡叔叔。

據了解，現年3、40歲的小安和家人相處關係不好，因為毒品案件入獄服刑後，親人間只有叔叔會去探視，讓小安覺得叔叔對自己真的很關心，2020年間，小安獲得假釋後，依規定必須陳報住居所，方便觀護人在保護管束期間探視，小安因此想起唯一可以信賴的叔叔，並且搬去和叔叔同住。

但是叔叔迎接小安回家後，卻開始露出本色，威脅小安與他發生性關係，否則就要趕小安出門，不讓小安把他家當成保護管束登記地址，小安雖曾抗拒，仍被性侵得逞至少4次，幾個月後投奔友人，並錄下與叔叔的對話提告。

叔叔到案辯稱，和小安發生關係是兩情相悅，沒有任何強暴脅迫，但是小安提出2人的對話錄音顯示，叔叔的確曾要脅要趕小安出門，因此檢察官不採信叔叔辯詞，起訴叔叔涉嫌4度性侵小安，另外小安指控叔叔曾在她抗拒時，把她打傷，但因沒有及時驗傷證明，傷害部分處分不起訴。

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