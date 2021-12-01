人妻裝睡遭脫褲...夾緊雙腿尖叫「我不想要！」老公被起訴

▲人妻不滿老公頻繁要求行房，裝睡躲避仍差點遭強行脫褲性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名年輕人妻，因為不喜歡老公頻繁要求行房，日前婉拒老公尋歡後上床睡覺，隔天清晨竟被老公強行脫下褲子親吻全身，人妻驚醒，雙腿夾緊並尖叫：「放開我，我不想要」，老公因不得其門而入才罷手，台北地檢署根據友人證稱事前事後都接過人妻電話哭訴不想行房，認定老公涉嫌家暴強制性交未遂罪，依法提起公訴。

據了解，受害人妻先前就曾打電話向同學抱怨，實在受不了老公太頻繁要求嘿咻，2月21日晚間，老公又提出行房的要求，人妻以身體不舒服，讓她先休息2個小時當藉口搪塞，隔天上午8點，老公把人妻搖醒要求行房，人妻決定裝睡不理會。

沒想到老公竟然乾脆強行脫掉人妻的褲子，掀起衣服親吻人妻胸部，人妻驚起掙扎、抗拒，尖叫著：「我不要，放開我，我不想要」，老公仍持續愛撫調情，人妻把雙腿夾緊，就是不讓老公進入，老公見狀罷手，但看著人妻沒穿褲子就想逃出房門，因此主動表明幫忙報警。

警方獲報到場後，人妻趁隙打電話向同學、朋友哭訴遭家暴性侵，老公坦承事發當時，並未獲得同意發生性行為，檢察官參酌證人證詞，依家暴強制性交未遂罪嫌起訴老公。