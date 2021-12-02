快訊／PTT網友宣稱「有私密影片」　高嘉瑜律師：犯罪嫌疑大就提告

▲高嘉瑜委任律師李永裕。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚毆，震驚社會，林男還試圖透過批踢踢（PTT）帶風向，其中PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」屢發文談到高嘉瑜，甚至宣稱握有高的私密影片，有人私訊就給。對於是否將對該網友提告，高嘉瑜委任律師李永裕2日下午說，已經將相關截圖提供給檢方，若檢方認為有必要，理應進行一些動作。

李永裕今天下午說明，已在12月1日將相關內容截圖等事證提供給檢方，因此法院裁定羈押林男理由包括「勾串共犯證人以及淹滅證據之虞」，其會盡可能提供地檢署相關線索做偵辦，希望地檢署能儘速查扣證物。

李永裕並指，根據媒體報導，林男遭查扣的「豆腐頭隨身碟」是黑色的，但高嘉瑜當時看到的豆腐頭隨身碟是白色的，且裡面至少有4個女生的影片，但遭查扣的豆腐頭完全沒有這個檔案，可見這證據可能已經被湮滅，或者被移往他處。

媒體追問，現在有很多人的手機都有自動上傳功能，這是否也算散布一環？李永裕回應，散播指的是散播給自己以外的第三人，如果備份到雲端還是自己持有，因此檢察官申請羈押的罪名是「意圖散布而持有猥褻的影像」目前為止還在搜集林男散布的證據。

至於未來是否向PTT網友提告，李永裕表示，已經將相關截圖提供給檢方，若檢方認為有必要，理應進行一些動作，「如果檢察官覺得犯罪嫌疑大，高委員這邊當然會提告」。