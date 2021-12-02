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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／高嘉瑜駁穿「指定服飾」　律師下午出面說明

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜昨（1）日出面說明恐情人林秉樞的惡行惡狀，多次脅迫握有私密照、不雅影片使她一在隱忍。對此，高嘉瑜委託律師於今（2）日下午1點30分出面反駁。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

林秉樞昨被拘提到案，案情關鍵在於私密影片是否被查扣，但林秉樞指控，照片是高嘉瑜掌鏡，傳的。林秉樞重申，他絕對沒有拿影片恐嚇，但施暴問題上高嘉瑜就是一個受害者，所以他再次鄭重道歉，對不起，「那嘉瑜跟小馬已經贏了，放我一馬！放我一馬！」

有媒體追問，一直強調高嘉瑜掌鏡，是不是想帶風向？林秉樞則駁斥，「沒有沒有沒有，我是強調『部分』是她掌鏡，我只是強調沒有偷拍，雙方都有（掌鏡）！但現在講這個很不堪，現在不適合講好不好？」

而高嘉瑜在電視台受訪時坦承，男女朋友交往本來就會傳些私密照片，且林秉樞會要求她穿指定服飾並拍照傳給他。不過，高嘉瑜在昨深夜發聲明反駁：「沒有說要求穿指定服飾，只說林秉樞有要求女友要傳照片給他」。

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜昨在律師的陪同下，出面說明家暴事件。（圖／記者屠惠剛攝）

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