台灣鳳梨外銷先過3關　專家揭24hr完成檢驗：無殘留超標

▲藥毒所指出，外銷農產品採「先驗、後採、再出口」檢驗流程。（圖／記者林悅翻攝）



記者許展溢／台北報導

今年3月大陸宣布暫停輸入台灣鳳梨，為拓展外銷，農委會藥毒所今（2日）表示，從收樣至複驗結果產生，採3步驟「先驗、後採、再出口」，能在24小時內完成，大幅縮減農藥檢驗時間，至今成功輸銷日本、新加坡、韓國及加拿大等國，且首次開拓俄羅斯及澳大利亞市場，外銷鳳梨皆無農藥殘留超標問題。

藥毒所提到，為拓展我國優質鳳梨外銷通路，啟動推動鳳梨海外拓銷計畫，首次應用研發的「農藥殘留質譜快檢」技術解決農藥殘留問題，提供外銷農產品「先驗、後採、再出口」檢驗流程。鳳梨先驗後採再出口之農藥殘留檢驗，從藥毒所收樣至複驗結果產生，能在24小時內完成，大幅縮減農藥檢驗時間，成功輸銷日本、新加坡、韓國及加拿大等國，且首次開拓俄羅斯及澳大利亞市場，外銷鳳梨皆無農藥殘留超標問題，百分之百通關。

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農委會指出，今年3月大陸片面宣布暫停輸入台灣鳳梨，衝擊國內產銷，為拓展我國優質鳳梨外銷通路，農委會副主委陳駿季整合會內單位組成鳳梨品項服務團隊，鳳梨海外拓銷工作有效整合民間及會內單位，發揮1加1大於2之綜效。供果園採樣由服務團隊、各地區農會及合作社組成，採樣時使用i-PLANT APP對供果園進行衛星定位及照片上傳，以確保採樣品質及公正性。

農委會進一步說明，再配合物流業者在採樣後隔天將樣品送至藥毒所，藥毒所收到樣品當天即可利用「農藥殘留質譜快檢」技術，以平均10分鐘完成1件檢驗報告的速度，檢驗我國過去3年曾監測到的198種農藥，並透過Python開發程式，將檢驗結果進行各國農藥殘留容許量標準比對，如發現樣品農藥殘留不符合輸出口國容許量，立即使用衛福部公告之「食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法（五）」進行複驗，保障農民權益。

藥毒所強調，今年4月新增使用於外銷香蕉，鑒於此成功經驗，未來如能持續收集各國家（區域）農產品的農藥殘留容許量標準，並配合農產品的施藥特性，可於採收前完成檢驗報告，符合外銷國別農藥殘留規範再出貨，避免藥檢不合格遭退運或銷毀的損失。