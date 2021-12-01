抽888元農遊券機會來了！「買鳳梨釋迦、蓮霧滿1000」再拿現金折扣

▲即日起只要到電商平台購買鳳梨釋迦，滿1千元就能抽888元農遊券。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會今（1日）宣布與國內23家電商業者合作，在「台灣農產嘉年華」網購平台設置「好釋連蓮」專區，自即日起至明年3月31日止，推出滿千送百，以及參加雙週抽好禮、每月抽台東溫泉住宿旅遊券，888元農遊券等贈獎活動。

農委會指出，國產蓮霧主要量產期為每年11月至翌年4月，由於味道清香、甜脆多汁，富含膳食纖維及維生素，一直以來都深受台灣民眾喜愛。至於鳳梨釋迦的主產期則為每年12月至翌年3月，有著果實大顆、果肉Q彈且甜中帶酸的特性，以往因為以外銷為主，國內民眾較難得有機會品嚐鳳梨釋迦的美味。

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▲吳鳳出席力挺「好釋連蓮」平台專區。



農委會主委陳吉仲說，當台灣面對許多挑戰時，大家都在一起，如克服疫情等，而台灣被大陸如此不按照國際遊戲規則對待時，只有一個目的，所有國人、農民和通路業者，會克服困難，讓農民生產價格維持水準，鳳梨釋迦已啟動內外銷，今天就是要告訴大家 鳳梨釋迦是所有水果甜度最好的，比冰淇淋更好吃，能當甜點，又有營養，購買了可「甜到你心裡」，現在到23個平台訂購，會宅配送到家，還可具體照顧到農民。

▲陳吉仲（右二）強調，面對挑戰會克服困難，讓農民生產價格維持水準。



農委會進一步說明，去年2月與國內電商業者合作成立「台灣農產嘉年華」網購平台以來，越來越多消費透過網路購買國產農產食品，農民也因此受益。隨著鳳梨釋迦與蓮霧主產季到來，在該會積極媒合產地供貨農民與電商業者努力下，12月1日起消費者就可以在「台灣農產嘉年華」網購平台的「好釋連蓮」專區，搜尋訂購美味的鳳梨釋迦及蓮霧，單筆消費滿1000元，就可以獲得由農委會回饋、電商平台代送的100元折價券、紅利點數、等值商品或現金折扣，以及參加雙週抽好禮、每月抽台東溫泉住宿旅遊券等贈獎活動，同時在明年1月30日前，還可以登錄發票加碼抽價值888元的農遊券。

▲農委會表示，蓮霧富含膳食纖維及維生素。