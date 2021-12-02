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塔綠班宇宙多大？徐巧芯查林秉樞「瘋狂維尼」　黑這5人包括綠首長

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞毆打受到社會關注，而林秉樞在網路上用其他帳號帶風向的發文也引發議論。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，林秉樞事件更讓人看到「塔綠班」對於一個公眾人物或事件的威脅有多大，且用林秉樞慣用的瘋狂維尼帳號搜尋發現，最長黑的不只藍營，就連民進黨台南市長黃偉哲也被黑過。

▲▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞毆打高嘉瑜引發社會關注，更意外讓網軍浮出檯面。（圖／記者黃彥傑攝）

徐巧心今（2）日表示，高嘉瑜委員以及協助他對抗暴力的小馬，都公開指出「親眼看過他操作網軍」、「林秉樞威脅高嘉瑜若不聽話就用網軍搞死她」，再次證實了「塔綠班宇宙」的存在，以及對於一個政治人物來說即便是立法委員都對此束手無策的困境。

徐巧芯指出，林秉樞以「專欄作家」身分在民進黨社交圈顯然相當活躍，無論是民間的關鍵評論網、親綠智庫思想坦克、完全沒有掛名出資者的「報臺」，在上面持續性以筆名撰寫攻擊在野黨的文章似乎能夠加強在綠營的風評。但是，目前每一個聲稱認識但不熟的民進黨人幾乎都表示林秉樞會透過臉書與他們「討論公共事務」，這話講的保守，但參照他的網路文章，在政治層面幾乎都是攻擊型而非單純的政策論述，是否就是提供了很多「彈藥」給予民進黨的政治人物參考，進而打入圈子，成為非公眾人物但在社交圈知名的人士？

徐巧芯分析，林秉樞明面上以「專欄作家」打造形象，但私下動用匿名帳號打擊異己才是真正的「實力」來源，否則高嘉瑜應不至於懼怕於此，但若如當事人所說親眼看過他有很多「帳號」，代表在網路世界中能夠輕易操作輿論，甚至在讓人無從辨認身分的情況下造假，這次的案外案「瘋狂維尼」事件就是鐵證，以片面且偏頗的資訊傷害政治人物的名譽以及形象。

徐巧芯提到，目前被揭露此人為多次在網路上被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋，此人在綠營政界的的交友圈也很廣闊，跟林秉樞相當類似，這次也說是受到台南綠營重量級人士的「請託」，這個請託是什麼？有沒有收錢？為什麼對方知道要請託他能夠做到網路攻擊？除了此案以外還涉及哪些請託案都是用這種暗黑的手法行事？他的網軍部隊建制規模、金流為何？以上問題都還沒有被揭露，值得追查。

徐巧芯認為，林秉樞明明在綠營交友圈甚至某派系內相當活躍，一出事卻「無人熟識」的奇特現象，說明了塔綠班宇宙」最大的優勢在於出事以後可以快速切割。

徐巧芯質疑，最大卻又仍然成謎的問題，在於沒有人清楚這個「暗黑勢力」的體系到底有多大？為什麼明明看不出來有什麼具體工作，林秉樞可以住一個月五萬的飯店、李柏璋可以開賓士通勤？

徐巧芯發現，以帳號Crazywinnie 與林秉樞本人的政治攻防分析，最常「黑」的對象包括柯文哲、侯友宜、盧秀燕，還有民進黨的台南市長黃偉哲也在列。網軍除了打別人，也可以進行內部鬥爭打自己人。「網軍吃飽飽，政治人物當沙包」的網路亂象，什麼時候才能被揭露並且停止？應該追查下去。

▼台北市議員徐巧芯受訪。（資料照／記者袁茵攝）

▲▼台北市議員徐巧芯受訪。（圖／記者袁茵攝）

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