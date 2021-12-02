林秉樞住北所名人房　自稱睡眠障礙...首日能睡能吃還放風伸展

記者黃哲民／台北報導

涉對女友、「港湖女神」立委高嘉瑜施暴引發軒然大波的林秉樞，因涉犯傷害等罪嫌，今晨2時許被新北地院裁定羈押禁見，隨即解送台北看守所，住進關押過許多名人的忠三舍，與1名詐欺犯同房，林男並向所方自稱患有「睡眠障礙」，今將由所方醫師診斷評估是否需要住進病舍，不過據了解，他入所後還是有睡著。

▲林秉樞（左2）施暴女友、立委高嘉瑜成傷，今晨被新北地院裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

據悉，林男一入所被檢身時，就宣稱自己患有睡眠障礙，並要求個資保密不開放查詢，所方表明要等醫師問診後才能評估是否送往病舍，經新冠肺炎快篩測試為陰性後，仍先讓林男住進忠三舍，並安排1名詐欺犯同房，以免林男人生地不熟、因為不適應而胡思亂想，但林男還是睡著了，早上依所內作息規定起床吃早餐，菜色為清粥佐薑片、紅豆棗等小菜。

林男今上午也跟其他禁見收容人依序在走廊放風伸展筋骨，禁見收容人不能到戶外運動，忠三舍關押過許多名人，包括前總統陳水扁、偷拍多名女子性愛影片的富少李宗瑞。林男今天還須做完新收人犯填寫表格、輔導等流程，並等候所內醫師替他看診，據悉，林男情緒平穩、沒有異狀，截至上午10時許，尚無親友為林男寄送會客菜或書籍等物。

此外，林男昨（1日）深夜經新北地檢署訊後聲押禁見，被押解前往新北院召開聲押庭途中不斷大放厥詞，尤其嗆聲「嘉瑜、小馬（高嘉瑜前男友馬文鈺）你們贏了」，更引起許多反感，加上高嘉瑜指證檢方查扣林男的黑色豆腐頭隨身碟，並非她遭施暴期間林男所用的白色款式，檢方將繼續追查，不排除傳訊曾與林男同房的吳姓女子，以及疑似在網路po文替林男洗白的寫手，重點是確認高嘉瑜的私密影像有無遭備份甚至外流。

林秉樞（43歲）昨晨1時許，在長期居住的板橋區飯店裡被警方拘提到案，昨傍晚6時許移送新北檢複訊後，晚間8時許以林男涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇危害安全、妨害秘密、妨害電腦使用共7項罪嫌，且有逃亡、勾串滅證與反覆實行同一犯罪之虞，聲請羈押禁見。

新北地院今晨0時許召開聲押庭，凌晨2時許認定林男涉犯傷害、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串證人之虞，且有反覆實施恐嚇犯行之虞，而有羈押之必要，裁定羈押並禁止見接通信，隨即由新北檢法警將林男解送北所執行。