高嘉瑜被渣男爆打整夜！暖男不捨打電話加油：暴力天理不容

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴、拘禁2天，她1日上午召開記者會出面還原狀況，現場更一度淚崩痛哭。對此，高雄市長陳其邁今（2）日被問有沒有打給高嘉瑜，他說有致電關心「有跟她加油」，她不管是身體或精神上都受了那麼大的拖磨，令人不捨，也重批這種做法天理不容。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今在市議會中場休息時間接受聯訪，針對高嘉瑜家暴案，他表示，有致電關心，有跟她加油，因為不管是身體或精神上都受了那麼大的拖磨，令人不捨。

陳其邁說，尤其看到她昨天的傷勢，對於施暴者應該要從重在刑事上追究，當然最重要的是，要鼓勵類似有這種境遇的受害者，面對這種狀況也能勇於站出來；另外，在我們的社會安全網，以及家暴相關防治工作，也要再更加強，提醒大家假如有碰到這種事情，周遭的人假如有這種狀況要勇於檢舉，就可以減少受害人。

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明，一度淚崩。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜昨日出面召開記者會指出，事發第一時間「我覺得非常丟臉」，但如果自己不能勇敢面對，其他受害者怎麼敢站出來？「平常我在媒體上...給大家的形象可能正面、陽光，總是喜歡帶給大家歡笑，像是唱歌、搞笑，我希望呈現給大家就是正面陽光的形象，身為公眾人物遇到這種事情，真的不知道該怎麼處裡，甚至我也沒有讓家人知道...」，說著便崩潰痛哭，一度說不出話來。