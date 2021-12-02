6國15外賓出席「開放國會論壇」　游錫堃外送宵夜鹽酥雞、春水堂

▲6國15位外賓訪台，將參與「2021開放國會論壇」，立法院長游錫堃特別外送鹽酥雞、春水堂當宵夜。（圖／游錫堃IG）



記者陶本和／台北報導

外交部、立法院、美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會，12月2日至3日將在台北喜來登大飯店共同舉辦「2021年開放國會論壇」。立法院長游錫堃1日晚間，特別準備鹽酥雞、春水堂飲料，給6國15位外賓品嚐。

今年開放國會論壇主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例、以及2022年後之規劃」，來自5國的12名國會議員將訪台參加實體論壇。

對此，外交部表示，為了因應全球疫情及符合國內防疫規定，論壇將以實體與視訊混合方式舉行，除了邀請國內外重要貴賓、開幕致詞及發表專題演講外，並有來自歐洲與拉丁美洲的國會議員親臨與會。

特別的是，為了讓遠道而來「2021開放國會論壇」6國15位外賓，因為防疫規定無法親臨台灣街頭品嚐國民美食的魅力，所以立法院長游錫堃1日深夜，特地準備了備受台灣人喜愛的師園鹽酥雞 與春水堂 手搖飲請外賓品嚐，透過多汁香脆及香濃順口的口感，希望外賓感受到台灣人的熱情與在地風情。

▲▼6國15位外賓訪台，將參與「2021開放國會論壇」，立法院長游錫堃特別外送鹽酥雞、春水堂當宵夜。（圖／游錫堃IG）