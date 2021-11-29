國家終於為他洗刷冤屈！游錫堃宴請翁啟惠　王金平、蘇嘉全都到了

▲立法院長游錫堃宴請國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃29日中午在立法院副院長蔡其昌、立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲等人的陪同下，出席在立法院中興大樓12樓宴客廳舉辦的翁啟惠榮獲2021年威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry）祝賀餐會，值得一提的是，兩位前立法院長王金平、蘇嘉全也出席了這場餐會。

游錫堃表示，國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠是國際聞名的傑出科學家，近年來雙喜臨門，不但官司在2年前獲判無罪，今年3月10日監察院再度釐清認定翁啟惠無財產申報不實，國家終於為他洗刷了冤屈、還了清白，期待翁啟惠能夠很快地「喜上加喜」。

游錫堃致詞時表示，翁啟惠是國際聞名的傑出科學家，近年來雙喜臨門，不但官司在二年前獲判無罪，今年3月10日監察院再度釐清認定翁啟惠無財產申報不實，亦無違反《公職人員利益衝突迴避法》，而浩鼎案相關人員也都無罪確定。

游錫堃認為，國家終於為翁啟惠洗刷了冤屈、還了清白，雖然遲來的正義不是正義，但仍然為他感到非常高興，因此特別邀請大家聚餐道賀，他也藉此恭賀王金平，日本政府為感謝他長期促進台日友好功勳卓著，特授與最高等級的「旭日大綬章」。

游錫堃說明，除了洗刷冤屈外，今年9月翁啟惠又獲得美國「威爾許化學獎」的殊榮，這是全球化學科學家都夢寐以求的國際獎項，不但是台灣第一位獲得這個桂冠的科學家，也是華人文化圈第一人。

游錫堃也說，全球化學界都知道，威爾許化學獎的肯定，往往是諾貝爾化學獎的前奏，真的很期待翁啟惠能夠很快地「喜上加喜」。

王金平表示，翁啟惠先前已獲得沃爾夫化學獎，今年再度獲得美國最崇高的「威爾許化學獎」，獲得國際肯定，不僅是翁啟惠個人的成就，也是大家共同的光榮。

蘇嘉全也說，恭喜翁啟惠在美國得到「威爾許化學獎」，他的傑出貢獻受到大家肯定，同時台灣醫療產業能獲得世界肯定，也要感謝與會來賓對醫療的貢獻，讓台灣能夠屹立在全世界。

翁啟惠指出，生策會及生策中心對台灣的醫療產業貢獻良多，感謝3位院長擔任生策會所舉辦「2021台灣醫療科技展」的大會主席，能讓生策會在推進台灣生醫產業的發展能夠更順暢。

翁啟惠強調，生策會扮演一個平台的角色，可以與台灣ICT 產業結合，讓台灣兩個最頂尖的產業，走向創新，並帶動生技醫療在世界的發展。

▼左起為前立法院長王金平、翁啟惠、游錫堃、前立法院長蘇嘉全。（圖／游錫堃辦公室提供）

