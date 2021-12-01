波海三國議員團訪問立院　朝野立委齊聚獨缺國民黨

▲朝野立委歡迎貝里斯和波海三國貴賓，獨缺國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

波羅的海3國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞國會議員訪團1日訪問立法院，立法院長游錫堃上午先邀請訪賓大啖「阜杭豆漿」當早餐，下午邀請訪賓前往議場認識立院，朝野立委齊聚議場門口合影，包括民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團和無黨籍立委林昶佐均到場，揮舞各國國旗表示歡迎，但卻獨缺國民黨立委的身影。

游錫堃今天下午率朝野立委在議場前歡迎「2021開放國會論壇」外賓一行，包括波海三國國會議員、墨西哥、貝里斯等國訪賓均與會，與民進黨、民眾黨、時代力量立委在議場前合影。此外，會中特別致贈以台灣黑熊為原型的「台灣英雄布偶」，訪賓也大方與朝野立委自拍合照。

游錫堃透過臉書分享，上午他邀清立法院秘書長林志嘉、民進黨立委趙天麟、賴品妤、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委賴香伶起與波海三國國會議員們共進早餐，特地準備了立法院周邊知名早餐阜杭豆漿，讓訪賓們試試道地的台灣味。

游錫堃透露，雖然是第一次與波海三國的議員們見面，但他感覺就像和老朋友相遇般的熟悉自然，這是因為台灣有「民主自由」的共同語彙，特別是1989年波海三國人民牽手形成的「波羅的海之路」啟發追求自由民主的強烈意志，才有2004年的228牽手護台灣，乃至今日台灣與波海三國能團結一致共同抵禦專制極權大國的威脅。

游錫堃也說，因立陶宛即將在台設立代表處，他藉此難得機會鄭重邀請立陶宛的議長希米利特女士（Viktorija Čmilytė-Nielsen）屆時能訪台，並請立陶宛國會友台小組馬瑪竇主席（Matas Maldeikis）代為轉交邀請函，期待在不久地將來能與希米利特議長會面，加深兩國之間的友誼。

游錫堃表示，感謝立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞與台灣站在一起，要持續團結挺民主為自由撐人權。

▼游錫堃招待訪團成員吃阜杭豆漿。（圖／翻攝自游錫堃臉書，下圖同）