　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

波海三國議員團訪問立院　朝野立委齊聚獨缺國民黨

▲▼游錫堃歡迎「2021開放國會論壇」外賓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野立委歡迎貝里斯和波海三國貴賓，獨缺國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

波羅的海3國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞國會議員訪團1日訪問立法院，立法院長游錫堃上午先邀請訪賓大啖「阜杭豆漿」當早餐，下午邀請訪賓前往議場認識立院，朝野立委齊聚議場門口合影，包括民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團和無黨籍立委林昶佐均到場，揮舞各國國旗表示歡迎，但卻獨缺國民黨立委的身影。

游錫堃今天下午率朝野立委在議場前歡迎「2021開放國會論壇」外賓一行，包括波海三國國會議員、墨西哥、貝里斯等國訪賓均與會，與民進黨、民眾黨、時代力量立委在議場前合影。此外，會中特別致贈以台灣黑熊為原型的「台灣英雄布偶」，訪賓也大方與朝野立委自拍合照。

游錫堃透過臉書分享，上午他邀清立法院秘書長林志嘉、民進黨立委趙天麟、賴品妤、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委賴香伶起與波海三國國會議員們共進早餐，特地準備了立法院周邊知名早餐阜杭豆漿，讓訪賓們試試道地的台灣味。

游錫堃透露，雖然是第一次與波海三國的議員們見面，但他感覺就像和老朋友相遇般的熟悉自然，這是因為台灣有「民主自由」的共同語彙，特別是1989年波海三國人民牽手形成的「波羅的海之路」啟發追求自由民主的強烈意志，才有2004年的228牽手護台灣，乃至今日台灣與波海三國能團結一致共同抵禦專制極權大國的威脅。

游錫堃也說，因立陶宛即將在台設立代表處，他藉此難得機會鄭重邀請立陶宛的議長希米利特女士（Viktorija Čmilytė-Nielsen）屆時能訪台，並請立陶宛國會友台小組馬瑪竇主席（Matas Maldeikis）代為轉交邀請函，期待在不久地將來能與希米利特議長會面，加深兩國之間的友誼。

游錫堃表示，感謝立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞與台灣站在一起，要持續團結挺民主為自由撐人權。

▼游錫堃招待訪團成員吃阜杭豆漿。（圖／翻攝自游錫堃臉書，下圖同）

▲▼今天早上同林志嘉秘書長、趙天麟委員、邱顯智委員、賴香伶委員和賴品妤委員一起與波海三國國會議員們共進早餐。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

▲▼今天早上同林志嘉秘書長、趙天麟委員、邱顯智委員、賴香伶委員和賴品妤委員一起與波海三國國會議員們共進早餐。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

▲▼今天早上同林志嘉秘書長、趙天麟委員、邱顯智委員、賴香伶委員和賴品妤委員一起與波海三國國會議員們共進早餐。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

▲▼今天早上同林志嘉秘書長、趙天麟委員、邱顯智委員、賴香伶委員和賴品妤委員一起與波海三國國會議員們共進早餐。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
快訊／林秉樞理直氣壯大喊「4個字」！　辯照片都高嘉瑜傳的
日本鎖國再升級！停售國際線機位　連海外日人也無法回國
快訊／英業達子公司宣告破產
維冠重建絕美新大樓「有人入住」了？　原住戶嘆：沒通知要搬
買藥、拿冰敷袋「卻不救人」！　網湧飯店灌1星負評：幫兇
高嘉瑜淚訴錯過2救援機會　馥都飯店回應了
柯文哲主張兩岸「5個互相」　雙城論壇證明交流應該走的方向

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與林秉樞斷乾淨？　高嘉瑜：不可能有聯絡「不知道是不是人」

「連做人的資格都沒有！」　趙少康：政大應開除林秉樞學籍

蔡炳坤雙城論壇推廣「台北無圍牆博物館」　預告2023台灣燈會規畫

立院向外國訪團介紹國會　螢幕秀陳柏惟照片列「台中8選區立委」

蔡英文祝賀卡蕬楚當選宏都拉斯總統　盼兩國邦誼持續友好深化

「2時機」求助飯店　高嘉瑜秒淚崩：服務生都沒覺得奇怪

遭林秉樞控有還手　高嘉瑜駁：他180我158「一直痛打我甩我巴掌」

14天教召新制明年上路　邱國正：2、3月北中南各1營實施

柯文哲12字籲兩岸共促有意義對話　互相包容、促進融和、共享繁榮

「兩岸不可一直僵持下去」　柯文哲：須共同面對、解決問題

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

與林秉樞斷乾淨？　高嘉瑜：不可能有聯絡「不知道是不是人」

「連做人的資格都沒有！」　趙少康：政大應開除林秉樞學籍

蔡炳坤雙城論壇推廣「台北無圍牆博物館」　預告2023台灣燈會規畫

立院向外國訪團介紹國會　螢幕秀陳柏惟照片列「台中8選區立委」

蔡英文祝賀卡蕬楚當選宏都拉斯總統　盼兩國邦誼持續友好深化

「2時機」求助飯店　高嘉瑜秒淚崩：服務生都沒覺得奇怪

遭林秉樞控有還手　高嘉瑜駁：他180我158「一直痛打我甩我巴掌」

14天教召新制明年上路　邱國正：2、3月北中南各1營實施

柯文哲12字籲兩岸共促有意義對話　互相包容、促進融和、共享繁榮

「兩岸不可一直僵持下去」　柯文哲：須共同面對、解決問題

林哲熹記者會飆髒話！　閻奕格糗「尿失禁」：想逃離全世界

上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

「FB狂跳出林秉樞」她疑惑幾時加好友的？揭裝熟術：真的渣

與林秉樞斷乾淨？　高嘉瑜：不可能有聯絡「不知道是不是人」

新台幣收盤升值 5分、收在27.76元　創逾兩個月新高

林秉樞遭移送！理直氣壯大喊「沒有偷拍」：都是高嘉瑜傳給我

陽明海運第九艘1.1萬箱貨櫃船「賢明輪」交船　美西線添生財工具

年薪300萬男巧遇「全聯小確幸」笑了！　內行曝折扣秘辛

「連做人的資格都沒有！」　趙少康：政大應開除林秉樞學籍

少時秀英一次撞衫兩大女神沒在怕！　太妍、IU「少穿一件」都輸了

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

高嘉瑜挨打當晚聯絡他！郭正亮揭恐「抱頭躺地被踢」

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

快訊／高嘉瑜淚訴還原被打那一晚

林秉樞母喪出席者曝光！名單驚見賴清德

家暴男長這樣？　他驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕

為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

否認靈堂鬧場　高嘉瑜「感謝前男友馬文鈺不惜為我出面」

謝長廷二審吞敗PTT一片狂喜　羅智強：你真的讓大家很討厭

更多熱門

相關新聞

快訊／高嘉瑜遭施暴　立法院長：難過！男女動口不動手

快訊／高嘉瑜遭施暴　立法院長：難過！男女動口不動手

週刊爆料，民進黨立委高嘉瑜驚爆爆遭林姓男友「家暴」，據悉，高嘉瑜11月中與男友入住新北市某一飯店，男友發現高的手機內與前男友訊息互動密集，竟醋勁大發對高施暴，導致高的右臉、四肢和頭部等多處挫傷。對此，立法院長游錫堃今（30日）受訪表示：「難過！」

國家終於為他洗刷冤屈！游錫堃宴請翁啟惠　王金平、蘇嘉全都到了

國家終於為他洗刷冤屈！游錫堃宴請翁啟惠　王金平、蘇嘉全都到了

兩岸民粹「無限上綱」已經失控

兩岸民粹「無限上綱」已經失控

台灣智庫20週年　蔡英文讚：助民進黨制定政策

台灣智庫20週年　蔡英文讚：助民進黨制定政策

黎智英獲頒新聞自由獎　游錫堃：代表「牆外」對他的肯定

黎智英獲頒新聞自由獎　游錫堃：代表「牆外」對他的肯定

關鍵字：

游錫堃

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

星巴克12月連續30天買一送一登場

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面