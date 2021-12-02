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社會 社會焦點 保障人權

涉「賣淫健檢」幫陸女來台　中山醫院院長200萬交保

▲▼ 曾任三總院長的現任中山醫院院長謝士明。（圖／記者劉昌松攝）

▲中山醫院院長謝士明涉嫌違反《兩岸人民關係條例》遭搜索約談後200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山醫院涉從2016年起開立假的健檢收據，再交由旅行社幫陸客申請來台健檢，以掩護陸女來台賣淫。三總前院長、現任中山醫院院長謝士明1日遭檢調約談後，因涉嫌重大，2日凌晨被台北地檢署檢察官依《兩岸人民關係條例》、偽造文書等罪嫌諭令200萬元交保候傳。

內政部規定，陸籍人士來台健檢，若非醫學中心需要1萬5千元，醫學中心則須2萬元，陸客要來台辦健檢的話，須先將收據上傳移民署申請，獲准後可來台停留15天。

▲▼台北中山醫院前院長李偉政涉犯兩岸人民關係條例到台北地檢署應訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲中山醫院前院長李偉政11月間已遭約談到案。（資料照／記者黃哲民攝）

檢調懷疑，中山醫院前副院長李偉政涉嫌勾結旅行社，讓陸籍女子入境，並指示沈姓女秘書開立1萬多張不實收據，不但藉此浮報健檢金額，還讓陸女可藉此機會來台，甚至偷偷賣淫。

北檢檢察官11月指揮調查局台南市調處、移民署台南市專勤隊發動首波搜索，並約談前院長李偉政、現任副院長李世明後，諭令各以200萬元交保，而沈姓女員工與旅行社業者等3人，則各以10萬到30萬元不等交保，後經持續蒐證，懷疑現任院長謝士明也涉嫌其中，1日發動針對謝士明和彭姓男子第二波搜索約談。

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