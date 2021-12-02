涉「賣淫健檢」幫陸女來台　中山醫院院長200萬交保

▲中山醫院院長謝士明涉嫌違反《兩岸人民關係條例》遭搜索約談後200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山醫院涉從2016年起開立假的健檢收據，再交由旅行社幫陸客申請來台健檢，以掩護陸女來台賣淫。三總前院長、現任中山醫院院長謝士明1日遭檢調約談後，因涉嫌重大，2日凌晨被台北地檢署檢察官依《兩岸人民關係條例》、偽造文書等罪嫌諭令200萬元交保候傳。

內政部規定，陸籍人士來台健檢，若非醫學中心需要1萬5千元，醫學中心則須2萬元，陸客要來台辦健檢的話，須先將收據上傳移民署申請，獲准後可來台停留15天。

▲中山醫院前院長李偉政11月間已遭約談到案。（資料照／記者黃哲民攝）

檢調懷疑，中山醫院前副院長李偉政涉嫌勾結旅行社，讓陸籍女子入境，並指示沈姓女秘書開立1萬多張不實收據，不但藉此浮報健檢金額，還讓陸女可藉此機會來台，甚至偷偷賣淫。

北檢檢察官11月指揮調查局台南市調處、移民署台南市專勤隊發動首波搜索，並約談前院長李偉政、現任副院長李世明後，諭令各以200萬元交保，而沈姓女員工與旅行社業者等3人，則各以10萬到30萬元不等交保，後經持續蒐證，懷疑現任院長謝士明也涉嫌其中，1日發動針對謝士明和彭姓男子第二波搜索約談。