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遏止退將淪統戰樣板　王美惠提修法取消月退俸或罰1000萬

▲▼退警總會前往地方法院抗議,空軍退役上將夏瀛洲。（圖／記者李毓康攝）

▲空軍退役上將夏瀛洲。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

退役空軍上將夏瀛洲日前指出，解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。有鑑於此，民進黨立委王美惠近日提出修法，明定已退休將領以不實言論出賣國家主權，得剝奪其月退休給與，無月退給與者最高可處1000萬元以下罰鍰。

夏瀛洲日前在中國官媒《環球時報》刊出的訪談中，談到共機頻繁侵擾台灣西南防空識別區時表示，「解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。」

對此，王美惠近日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之3條文修正草案，對於已退休將領以不實言論出賣國家主權，得剝奪其月退休給與，無月退給與者最高可處1000萬元以下罰鍰。

王美惠在提案中指出，近來屢有退休將領不實發言引發爭議，所提言論不僅出賣我國主權，甚至淪為北京統戰樣板，有損國軍忠貞愛國的形象，更傷及人民對國軍的信任，現今卻面臨現行法律無法可管的困境。

條文明定，曾任國防、外交、大陸軍事或與國家安全相關機關之正副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得於公開場合從事散播不實言論且意圖破壞國體或變更國憲，顛覆政府，或通謀大陸地區或其派遣之人，意圖使台灣地區領域屬於大陸地區之言論或其他類似之行為。

王美惠表示，中共軍機不斷侵擾我國防空識別區，已經引發國人及國際社會反感，且不利台海和平，值此之際卻有不肖退役上將在中共官媒訪談中，公然表達共機有權巡邏我國空域，退將以不實言論為中共發聲，此舉顯然是中共利用在地協力者，運用媒體力量來散播不實訊息。

王美惠認為，退休將領領的是終身俸，退休後仍受國家照顧，所領受的退休金，也是來自人民的納稅錢，卻有人枉顧人民與國防安全，以妄語破壞國家的安全與社會的安定，因此對於退休將領，若以不實言論傷害國家主權，有透過法律約束，加以制裁的必要。

王美惠說明，立法院在2019年三讀通過修正《兩岸人民關係條例》，明定與國防外交或國家安全相關之政務副首長或少將以上人員，不得參與中共政治活動或慶典，而有妨害國家尊嚴行為，但該次修法中並未具體規範言論部分。

王美惠指出，為要求退將言行應考量國家立場、國軍榮譽及國人民意，因此比照不得參與中共相關政治活動的規定納入罰責，但考量憲法保障言論自由，法律不得加以不合理的限制。

王美惠說，本次修法參考《刑法》侵害國家法益之犯罪，以在公開場合散播不實言論且有危害國家主權之意圖為構成要件，增列違反相關規定者，可剝奪其月退休給與。

王美惠呼籲，近年來兩岸關係益發緊張，台灣也處在最複雜多變的局勢中，面對中共威權主義的擴張，國軍除了應持續充實國防、展現自我防衛的決心，國人更要團結一致，堅持我國自由民主的憲政體制、堅持兩岸互不隸屬的主張，全民應同心守護台灣，堅持國家主權獨立，不容他人侵門踏戶。

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