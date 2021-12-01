中山醫院涉假健檢「掩護賣淫女來台」　現任院長遭約談

▲中山醫院前院長李偉政11月間已因假健檢收據案被檢察官諭令200萬元交保。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山醫院疑似從2016年起到2019年間，開立假收據，讓陸客以健檢名義來台，但實際上疑似從事賣淫，台北地檢署11月發動首波搜索，約談前院長李偉政後，懷疑曾任三總院長的現任中山醫院院長謝士明疑涉案，1日發動第2波搜索約談，依《兩岸人民關係條例》、偽造文書等罪嫌，約談謝等2被告到案。。

內政部規定，陸籍人士來台健檢，若非醫學中心需要1萬5千元，醫學中心則須2萬元，陸客要來台辦健檢的話，須先將收據上傳移民署申請，獲准後可來台停留15天。

檢調懷疑，中山醫院前副院長李偉政涉嫌在2016年到2019年勾結旅行社，讓陸籍女子入境，並指示沈姓女秘書開立1萬多張不實收據，不但藉此浮報健檢金額，還讓陸女可藉此機會在台，其中有人趁機偷偷賣淫。

檢察官11月指揮調查局台南市調處、移民署台南市專勤隊發動首波搜索，並約談前院長李偉政、現任副院長李世明後，諭令各以200萬元交保候傳，沈姓女員工與旅行社業者等3人，各以10萬到30萬元不等交保，經持續蒐證，懷疑現任院長謝士明也涉嫌其中，因此發動第2波搜索約談。