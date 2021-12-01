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社會 社會焦點 保障人權

中山醫院涉假健檢「掩護賣淫女來台」　現任院長遭約談

▲▼台北中山醫院前院長李偉政涉犯兩岸人民關係條例到台北地檢署應訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲中山醫院前院長李偉政11月間已因假健檢收據案被檢察官諭令200萬元交保。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山醫院疑似從2016年起到2019年間，開立假收據，讓陸客以健檢名義來台，但實際上疑似從事賣淫，台北地檢署11月發動首波搜索，約談前院長李偉政後，懷疑曾任三總院長的現任中山醫院院長謝士明疑涉案，1日發動第2波搜索約談，依《兩岸人民關係條例》、偽造文書等罪嫌，約談謝等2被告到案。。

內政部規定，陸籍人士來台健檢，若非醫學中心需要1萬5千元，醫學中心則須2萬元，陸客要來台辦健檢的話，須先將收據上傳移民署申請，獲准後可來台停留15天。

檢調懷疑，中山醫院前副院長李偉政涉嫌在2016年到2019年勾結旅行社，讓陸籍女子入境，並指示沈姓女秘書開立1萬多張不實收據，不但藉此浮報健檢金額，還讓陸女可藉此機會在台，其中有人趁機偷偷賣淫。

檢察官11月指揮調查局台南市調處、移民署台南市專勤隊發動首波搜索，並約談前院長李偉政、現任副院長李世明後，諭令各以200萬元交保候傳，沈姓女員工與旅行社業者等3人，各以10萬到30萬元不等交保，經持續蒐證，懷疑現任院長謝士明也涉嫌其中，因此發動第2波搜索約談。

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