立委提修法重懲退將出賣國家　邱國正：請他們不要節外生枝

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王美惠近日提出修法，明定已退休將領以不實言論出賣國家主權，得剝奪其月退休給與，無月退給與者最高可處1000萬元以下罰鍰。對此，國防部長邱國正29日表示，退將有他的見地立場，「我們不能退役就不管」，國防部目前的做法就是道德勸說，希望他們不要節外生枝。

退役空軍上將夏瀛洲日前表示，解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏，王美惠近日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，對於已退休將領以不實言論出賣國家主權，得剝奪其月退休給與，無月退給與者最高可處1000萬元以下罰鍰。

▲空軍退役上將夏瀛洲。（圖／記者李毓康攝）

立法院外交及國防委員會29日邀請邱國正、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、退輔會副主委李文忠等人就「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題提出報告，並備質詢。

邱國正會前受訪時表示，他目前還沒有接到正式告知，退將有其見地立場，固然不能退役就不管，畢竟是從軍中出去的，對軍中還是會有影響，「我們現役同仁沒有參與，也不會去接受他們的宣教」。

邱國正說明，平民有發表言論的自由，國防部的做法就是道德勸說，「每個退將離開之前，我都有很誠懇地跟他們說不要節外生枝」，到外面以後當然不能一點辦法都沒有，有關單位現在正在研擬，「如果國防部有參與，我也會表達看法，到時候再來討論」。

另外，有關媒體報導，車用尿素短缺恐影響國軍飛彈發射車運作，邱國正則說，目前有在調配，「用尿素方面的車輛，數量都還能夠掌握」，怎麼調配用其他車種來代替，多半可以掌握得住，目前沒有什麼問題。