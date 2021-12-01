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社會 社會焦點 保障人權

若不全數交出高嘉瑜私密片　律師：林秉樞被收押機率非常非常高

▲▼林秉樞高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）

▲「港湖女神」立委高嘉瑜（左）遭男友林秉樞施暴的慘照曝光，林男（右）被拘提到案。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）

記者黃哲民／台北報導

「港湖女神」立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，已告林男涉犯傷害、妨害秘密等罪嫌，林男今晨被拘提到案，案情關鍵在於高嘉瑜和林男所拍私密影片是否全被查扣。律師謝岳龍分析，若檢方向高嘉瑜求證仍有影片去向不明，林男很可能會被聲押禁見，理由是有勾串、滅證之虞，且法官裁准機率「非常非常高」，因林男若交保而致不雅影片外流，誰也擔不起責任。

高嘉瑜今上午開記者會說明林男對她施暴經過，形容遭林男鎖喉當下「覺得我快死了」，高嘉瑜在鏡頭前數度哽咽，不少人看了覺得心疼，也因高嘉瑜昨晚出面到新北地檢署製作告訴筆錄、補充相關證據，助檢警連夜取得法院核發搜索票，今晨在飯店拘提林男到案並查扣隨身碟、外接式硬碟等物。

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明 淚水 脖子傷痕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜遭家暴今出面說明經過，脖子仍可見傷痕。（圖／記者屠惠剛攝）

由於高嘉瑜沒否認與林男拍過私密影片，並指林男用影片脅迫她，案情關鍵在於2人交往期間所拍的這類影像，是否已全被查扣。謝岳龍說，實務上有許多這樣的案子，女孩遭恐怖情人用裸照、性愛光碟要脅，深怕不雅畫面外流，檢方偵辦若無法確認全數查扣，往往會以被告有勾串、滅證之虞聲押禁見。

謝岳龍指出，林男目前涉犯罪嫌中，傷害與私行拘禁各為最重5年徒刑以下之罪，偷拍所涉犯妨害秘密、冒用網路帳號po文所涉妨害電腦使用，以及警告不准報案所涉恐嚇危害安全等罪，更都是最重3年徒刑以下的輕罪，很難構成羈押事由，若單獨以「有反覆實施同一犯罪」之虞聲押，更須舉證林男有很多女友、且對每位女友都用同樣方式施暴，難度不低。

因此謝岳龍認為，假設檢方與高嘉瑜聯繫，比對林男被查扣的證物，確認還有2人交往期間所拍私密影像不知去向，檢方大概就會以有勾串、滅證之虞向法院聲押禁見林男，而法官裁准機率「非常非常高」，否則林男交保後一旦發生不雅影片外流情形，事情就大條了，加上高嘉瑜的身分與高知名度，「誰也擔不起責任！」若林男全部交出，應該就會交保。

至於高嘉瑜表示林男事發前，多次自稱患有精神疾病、長期服藥，會不會成為林男提出精神抗辯的理由，謝岳龍強調，盛怒之下打人，有可能辯稱受到巨大精神壓力而錯亂，但林男事後還懂得傳簡訊恐嚇高嘉瑜，實在看不出有什麼心智缺陷或精神障礙，不過這仍得由檢察官或法官認定有無必要送鑑定，確認林男犯案時是否處於心神喪失或精神耗弱狀態，不是林男說了算。

律師林俊峰也認為，高嘉瑜是第1次報案遭林男家暴，不易證明林男有反覆實施同一犯罪之虞而可以預防性羈押，林男本案所涉罪名也都是輕罪，是否會被羈押的關鍵確實在於私密影片是否全數扣押，若確認影片無外流風險，以檢警如此大陣仗偵辦本案，林男可能被裁定20萬元上下的重保。

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