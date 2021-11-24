警埋伏7月破獲線上博弈洗錢　賭資高達7億至少700名賭客

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林警分局今年4月接獲博弈洗錢機房情資，沿線鎖定台中市北區某商辦大樓內涉嫌違法經營線上娛樂城博弈網站，嫌犯利用商辦大樓設有商業旅館，出入複雜有不易曝光的特性，隱匿在其中。經員警多次到場暗地蒐證，確認情資吻合後，於11月17日會同各單位，一舉查獲，其賭金累積高達7億餘元，至少有700多名賭客下上下注。

▲員林分局破獲線上博弈洗錢網站，賭資累計高達7億元，當場將3人逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）



員林警分局今年4月接獲博弈洗錢機房情資，鎖定台中北區某商辦大樓，嫌犯利用商辦大樓設有商旅，其出入複雜有不易曝光的特性，隱匿在其中經營線上娛樂城博弈網站，自今年1月累積至今，其賭金高達7億餘元，台灣賭客更多達700人。

員警暗地前往蒐證，確認情資無誤後，立即報請台中地檢署偵辦，同時聲請搜索票後，會同刑事局國際科等部門，在11月17日對該商辦大樓進行搜索，當場查獲3人，與12台手機、10台電腦主機等相關證物，隨後也通知另一名機房成員李姓女子到案說明。李姓女子到案後也向警方坦承，確實在該機房內擔任機房客服。

▲▼員林分局破獲線上博弈洗錢網站，查獲犯案主機、螢幕等工具。（圖／記者唐詠絮翻攝）



員林警分局也表示，警方必將全力掃蕩賭博網站、地下賭盤或利用博弈名義進行洗錢等犯罪，以淨化社會風氣，並呼籲民眾切勿沉迷賭博，以免觸法。