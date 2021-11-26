狂掃蕩黑幫球棒隊　彰警帶回黑幫18人逮賭博案50人

▲彰化掃黑帶回18名球棒隊。（圖／彰化警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局近日執行大規模掃黑、肅槍、查賭、擴大臨檢、路檢等多項專案勤務，並結合縣府團隊針對易滋事場所實施聯合稽查，7天內檢肅黑道幫派2案18人、檢肅非法槍械7枝及子彈27顆、查獲各類賭博案件24件50人等，查緝成果豐碩，再次展現彰化警方維護治安的堅定決心與有效打擊犯罪的偵查能量。

▲彰警查獲槍枝子彈及作案工具。

今天刑大也破獲一起擁槍自重的許姓毒販，許男因身上藏放大量毒品，為防止黑吃黑平日帶著4把空氣手槍，見警察出現拔腿狂奔，與警方展開百米追逐後，但最後還是栽在警方手裡。

彰化縣警局長吳坤旭表示，他上任後即要求各分局及刑警大隊應確實掌握危害地方治安的惡勢力，並應深入完整蒐證分析其犯罪態樣及經濟來源，查緝黑道幫派應連根拔起、徹底剷除。

吳坤旭指出，警方更針對縣內KTV、電子遊藝場等易滋事場所實施聯合稽查部分，當場發現業者有緊急電源發電機故障、緊急廣播麥克風故障等消防安檢不合格、未依規定辦理110年建築物公共安全申報及包廂內有丟棄菸蒂的容器等違規態樣，後續均由縣政府權責單位辦理勸導、開罰等行政處分。

吳坤旭同時呼籲，絕不容許各類犯罪組織在彰化縣滋長，一旦發現疑似犯罪的蛛絲馬跡，警察局都會立刻發動偵查，各類案件都是以「案情查到水落石出、犯嫌全部就逮」為目標，對於易滋事處所的臨路檢勤務也將持續辦理，讓彰化鄉親能安居樂業。