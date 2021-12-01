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「世界愛滋病日」終結疫情　桃衛生局：推廣宣導終止歧視感染者

▲桃園市衛生局積極在校園、職場與社區推廣愛滋病防治宣導，透過指定醫院或衛生局抽血篩檢，讓民眾更認識愛滋病。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局積極在校園、職場與社區推廣愛滋病防治宣導，透過指定醫院或衛生局抽血篩檢，讓民眾更認識愛滋病。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

每年12月1日為世界愛滋病日，桃園市政府衛生局推動「終止歧視，終結愛滋病，告結疫情」活動，透過宣導讓社會大眾對愛滋病與感染者有更身認識，並降低歧視，進而找出更多潛藏感染者，以達到在2030年消除愛滋病的目標，並終止疾病散播與根除愛滋病傳播。

桃園市衛生局為讓民眾更瞭解愛滋病，近年持續在校園、職場、社區與監所進行愛滋防治衛教宣導，透過指定醫院、衛生所進行愛滋病抽血檢驗，盼由宣導讓民眾更認識愛滋病，降低歧視與汙名化，並透過檢驗找出可能未知感染者，以阻斷疾病傳播。

▲桃園市衛生局在校園、職場與社區推廣愛滋病防治宣導，在指定醫院或衛生局進行抽血篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局在校園、職場與社區推廣愛滋病防治宣導，在指定醫院或衛生局進行抽血篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局疾病管制科科長葉潔瑩指出，截至今年10月底，桃園市新增本國籍感染者共計118名，相較去年同期已下降5名，衛生局將持續辦理相關防治工作，以達到2030年消除愛滋的目標。

葉潔瑩解釋，現今社會大眾仍普遍存有對愛滋存在誤解與汙名化，民眾對感染者感到恐懼，造成感染者延誤診斷、就醫、甚至抗拒服藥等情事。為此，衛生局今天趁「世界愛滋日」於衛生局1樓大廰，播放由哥倫比亞籍藝術家J. Triangular與衛福部立桃園醫院、關愛基金會及露德協會合作之紀錄片《TheWVSP_女性錄像互助計畫》，透過女性愛滋感染者記錄自身日常生活，敘述自己生命故事，讓更多人瞭解感染者生活處境，期許能增加社會大眾對於感染者之認知，破除疾病之汙名化。

此外，社會大眾應以尊重、接納之態度，共創友善環境，鼓勵感染者正向面對疾病，正確按時服藥，讓愛滋病能有效被控制，可擁有正常生活。另提醒有性行為者，應至少進行1次愛滋篩檢；持續有不安全性行為者，每年至少進行1次篩檢。若有感染風險行為，包括與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病者等，建議每3至6個月篩檢1次。如有相關問題，可撥打24小時免付費防疫專線1922，或（0800-001922）洽詢。

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