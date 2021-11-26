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高雄警破獲網路簽賭！經營4個月賭資達9億　還得出動點鈔機

▲▼網路簽賭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方日前到李姓組頭、林姓女股東家搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕分局破獲一起網路地下簽賭案，李姓組頭與林姓女股東以公益彩券539與香港六合彩經營賭博網站，經營4個月賭資達9億多元，初估李姓組頭獲利已獲利300萬元。警方日前起獲多項證物，訊後將李男和林女依法送辦。

鹽埕分局日前追查毒品案，意外破獲網路賭博案。警方23日上午持搜索票到林姓女嫌住家查扣手機，發現LINE對話中，涉嫌與李姓男子共同經營網路地下簽賭。

▲▼網路簽賭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲賭金太多還得動用點鈔機。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，李姓組頭和林姓女子為鄰居關係，今年7月開始經營賭博網站，下線至少有10人，經營短短4個月，全部下注量達9億多元，會員遍布大高雄地區，下線和賭客仍持續追查中。

警方表示，李嫌以台灣公益彩券539與香港地區之六合彩所開的號碼組合做為輸贏依據，並將網路賭博網站帳號、密碼權限提供給不特定人，供賭博並入出金錢。初估李嫌獲利至少300萬元，而林姓女子則是股東，僅佔5%分潤，獲利約20多萬元。

▲▼網路簽賭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方訊後將2人移送偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方24日於李姓組頭和林姓女股東住家搜出相關證物，包刮行動電話3支、點鈔機1台，又在一個黑色手提袋中查扣95萬元賭資，訊後將李嫌和林女依賭博罪嫌移送偵辦。

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