詐騙老招／投資博弈大賺需先付20萬稅金　婦開心匯款警及時攔下

▲桃園市陳姓女子25日中午到桃園區某銀行準備匯出20萬元，行員詢問匯款對象，陳女聲稱投資博弈賺了幾十萬元，要先匯款才能提領彩金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子25日中午到桃園區某銀行臨櫃欲匯出20萬元，行員詢問匯款帳戶與對象是誰時，陳女卻達不出來，僅說朋友介紹投資博弈平台，贏得幾十萬元，要提領彩金時，對方要她先支付20萬元稅進才能提領，因此興沖沖趕來銀行匯款；行員直覺被詐騙請員警到場勸阻，員警耐心向陳婦解說，此為典型詐騙伎倆，員警聯繫陳女父親到場，才及時化解這場騙局，保住陳女辛苦錢。

桃園警分局指出，34歲的陳姓女子25日中午興沖沖地趕到桃園區某銀行，臨櫃欲匯款20萬元，但對於匯款對象與帳戶卻說不清楚，行員質疑可能受到詐騙，趕緊通報警方到場處理。

▲桃園市陳姓女子25日到銀行臨櫃欲匯款20萬元，員警與行員及時提醒阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

園警察分局武陵派出所獲報有女子異常匯款狀況立即派員瞭解，陳女指稱，透過朋友介紹加入博弈平台，日前已投資9萬元，結果對方通知玩遊戲贏了幾十萬元，陳女要提領彩金時，發現帳戶被封鎖了，打電話詢問，博弈平台工作人員聲稱必須支付稅金、手續費共計20萬才能提領彩金，所以才到銀行臨櫃匯款，準備領取數十萬元彩金，

陳女還說，銀行帳戶有20萬元，準備全數領出才能提領彩金，員警直說，這就是典型詐騙伎倆，但陳女仍然堅持要匯款，員警與行員以陳女已遭騙9萬元，將陳女帶回派出所勸導，並通知陳女父親到場協助；陳父到達派出所後，察覺女兒存款險遭騙光，連忙告訴女兒，這是她辛苦工作存下來的辛苦錢，怎麼如此輕易被騙走，經員警與父親勸說下，陳女警覺險遭騙走辛苦存下來的錢，最終仍感謝員警、行員及時阻詐，讓她保住這筆辛苦錢。

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