台南身心障礙就業服務一條龍　獲勞動部身障評鑑優等殊榮

▲台南市勞工局身心障礙就業服務一條龍服務，參加勞動部辦理之「2021年地方政府辦理身心障礙者就業促進業務考核」榮獲優等，王鑫基局長（右）等人接受表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市勞工局身心障礙就業服務一條龍服務，參加勞動部辦理之「2021年地方政府辦理身心障礙者就業促進業務考核」榮獲優等，於1日於台北市集思交通部會議中心接受表揚，身心障礙就業服務在黃偉哲市長「希望家園」理念下逐步踏實。

勞動部為確保地方政府身心障礙就業業務服務品質，辦理業務考核，勞工局局長王鑫基表示，讓市民安居樂業是黃偉哲市長重要施政目標，為協助身心障礙者就業，勞工局提供身心障礙者就業服務一條龍，從就業需求調查、技能培訓、至媒合就業提供適切的個別化就業服務。並與南市各大學校院、高中職學校合作辦理各項就業前準備服務、職場探索等，以利就學就業無縫接軌。同時整合轄區跨勞社衛政資源與各身障服務單位合作提供多元面向服務，並重視視障者就業服務，不僅提供按摩類、更專聘視障職管員、視障就服員提供多元職類協助就業。

台南市勞工局全國首創「身心障礙者人力銀行資料庫」、「晴天亮麗人生─身心障礙者暨弱勢者多元行銷推廣案」以及開辦身障職訓專班，不僅培訓身心障礙者擁有技能釣竿更創造漁場，並陪伴身心障礙者釣魚（就業），讓就業路上更穩健。同時也鼓勵企業進用身心障礙者建構友善職場，台南市2020年企業超額進用率達146％。此外從2017年迄今新增2家庇護工場，增添服務量能。同時落實就業轉銜機制，2020年轉銜比例達6.5％高於全國平均。身心障礙者職業訓練承訓單位亦全數通過TTQS評核，當中的復健青年勵進會更榮獲2020年第18屆金展奬-職業訓練績優獎，兼顧服務質量。

台南市勞工局身心障礙就業服務推動成果有目共睹，王鑫基局長說因應現代越來越多元的障別，團隊將持續精進充實，提供身心障礙者適切的就業服務，讓台南成為「台南呷頭路 台南好生活」的好所在。