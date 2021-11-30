落實居住正義　黃偉哲：台南市囤房稅議會三讀通過

▲台南市長黃偉哲在其臉書上表示，用稅制來保障居住正義，台南跨出了歷史的第一步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府接連兩次向台南市議會提出「房屋稅徵收稅率自治條例修正草案」（簡稱囤房稅），終於在30日經台南市議會通過，台南市長黃偉哲在其臉書上表示，用稅制來保障居住正義，台南跨出了歷史的第一步！

黃偉哲市長指出，囤房稅是針對買房不住的持有者，以及蓋房不賣的建築業，課徵累進稅率，增加他們的持有成本，以利釋出珍貴的房產資源。所以對於 買房來住的市民，稅率不變但有條件，自住房屋全國合計3戶以內，才可以維持優惠稅率1.2％。（合計對象：本人、配偶、未成年子女），同時囤房稅也鼓勵出租，因此設定單一稅率1.5％，鼓勵房屋持有者釋出沒在住的房子給有需要的人，擴大租屋市場，打破房東市場，讓租金回歸一個合理的市場價位。

黃偉哲表示，大家最關心的稅率為何？買房不住的持有者，會以非自住房屋稅率計算，並採取累進制。1戶，1.5％，2至3戶每戶1.8％，4至5戶，每戶2.4％（自住稅率的2倍），6戶以上，每戶3.6％（自住稅率的3倍）。蓋房不賣的建築業，會以建商待銷售房屋稅稅計算，以3年為限期。3年內未出售，按1.5％課徵3年以上未出售，按2.4％課徵，除了囤房稅，台南市政府還會持續推動社會住宅，以及住房租房修繕補貼。台南市從無到有，首座社會住宅已經開工，與中央合作的安居宅也陸續動工，目標4000戶，力拚6000戶。黃偉哲強調，南漂正夯、移居宜居，市府會持續為居住正義打拚！