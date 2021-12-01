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台灣基進黨台南黨部公投布條遭扯毀　李宗霖譴責暴力

▲台灣基進台南黨部志工11月30日晚上，發現懸掛在店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭到不明人士破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣基進台南黨部志工11月30日晚上，發現懸掛在店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭到不明人士破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣基進台南黨部鄭姓志工11月30日晚上6時許，發現懸掛在台南市北區裕民街店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭到不明人士破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條，顯然是反對方人士惡意作為，台灣基進台南黨部主委李宗霖譴責這樣的暴力行為！

▲台灣基進台南黨部志工11月30日晚上，發現懸掛在店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭到不明人士破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李宗霖表示非常遺憾，並說道自己不大在意公投帆布被扯下，但重點是這是支持者一點為台灣發聲的心意，基進黨沒什麼資源，靠著志工一點一滴的幫忙，但卻讓志工面對這樣的窘境，覺得非常不捨，嚴厲譴責這樣的惡意行為。

▲台灣基進台南黨部志工11月30日晚上，發現懸掛在店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭到不明人士破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李宗霖更說明，民主國家每個人都有表達意見、支持理念相符政黨的自由，然而暗地破壞、暗處威脅，絕對不是正常公民社會的表現。他認為，意見不同歡迎站出來辯論，或是各自努力進行說服，就像台南黨部近日號召了一群堅定且勤奮的志工，晨昏不懈地進行路面宣講，卻絕對不會蓄意破壞反對方陣營的任何物品，因為尊重不同意見是民主社會中公民素質的展現。

▲台灣基進台南黨部志工11月30日晚上，發現懸掛在店門口宣傳公投四個不同意的布條，遭到不明人士破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李宗霖主委表示，案發後他於30日晚上8時多，陪同鄭姓女志工向台南市警五分局北門所報案，並製作筆錄完成報案程序。

李宗霖更堅定的表示，在路口宣講、在各地都遇到反對方的辱罵、挑釁。不過他認為，這就是從事政治工作的代價，遭遇挑戰就要去克服，越是挫折就要越努力。而他也從志工和支持民眾不時送來的早餐、飲料、暖暖包以及滿滿的鼓勵，獲得繼續宣講的力量。

台南市警五分局指出，五分局已依規定受理，並由鑑識人員到場採證，組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，積極過濾可疑對象偵辦中。此外，警方持續加強巡邏維護安全，五分局長洪頂力接獲通報立即到場指揮偵辦，並呼籲民眾保持理性，尊重多元意見表達。

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