因應高市減燒廢棄物　台南市規劃緊急因應方案減少衝擊

▲台南市環保局提供廠商標租作為打包暫存一般事業廢棄物及大型廢棄家具進行掩埋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市宣布岡山、仁武2座焚化爐拒收外縣市來的事業廢棄物，以致部分台南市事業廢棄物回流，目前台南市環保局已規劃包含去化再利用與打包暫置等緊急因應處理方案，以減緩衝擊。

環保局表示，現已盤點轄內2處公有掩埋場，讓廠商標租作為打包暫存一般事業廢棄物、設置廢棄物暫存場或轉運站，以協助業者做為彈性調度及緩衝空間。同時針對目前2處堆置大型廢棄家具及廢樹枝等高熱質廢棄物的掩埋場，環保局也著手辦理破碎再利用，以作為固態衍生燃料（SRF），以期增加掩埋場可使用空間，提升緩衝應變效能。另外，也將積極向環保署爭取經費，辦理掩埋場活化工程，以增加掩埋場使用空間。也會持續推動更新爐，以有效增加台南市焚化爐的處理量能。

環保局無奈地指出，目前城西及永康焚化廠每年共協助企業、廠商等處理約9.5萬噸事業廢棄物，兩座焚化廠皆已老舊，處理量能不足，實無多餘量能去處理更多的事業廢棄物。目前掩埋場雖亦趨飽和，但為因應此緊急狀況，仍勉強騰出空間規劃應急。公部門自身的調度外，環保局也積極輔導民間業者提升處理事業廢棄物量能，今年以來全市新增1家處理廠及17家再利用機構，共計每日可增加596公噸處理量能。

另依廢棄物清理法32條規定，持續要求目的事業主管機關設置廢棄物處理設施，台南科學園區、台南科技工業區及柳營科技園區現正規劃辦理，估計每日將可增加事業廢棄物處理量能433公噸。

環保局長謝世傑表示，為改善台南市垃圾處理量能不足及事業廢棄物回流的問題，緊急四大因應處理方案外，環保局正透過辦理強制分類稽查、源頭減量、掩埋場活化工程、建置廚餘快速發酵設備、垃圾機械分選廠、城西焚化廠整改延役及興建更新爐等各項多元垃圾處理政策，以降低台南市垃圾及事業廢棄物處理壓力。

市長黃偉哲呼籲，全台廢棄物幾乎皆面臨無法完全去化的問題，不僅只有台南市才產生，除了環保局推動各項處理政策外，還是要請民眾能隨手做好源頭垃圾分類及資源回收，並減少廢棄物產生，珍惜寶貴的垃圾處理資源，一同打造台南宜居家園。