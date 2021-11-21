黎智英獲頒新聞自由獎　游錫堃：代表「牆外」對他的肯定

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

香港《壹傳媒》創辦人黎智英日前獲美國「保護記者委員會」（CPJ）頒發「新聞自由獎」。對此，立法院長游錫堃表示，對於這個獎項，自己有很深的感觸，「這不但代表『牆外』對他的肯定，也證明了自由民主世界的人們，一直沒有忘記、沒有放棄關心、鼓勵、支持在極權高牆內的人們。」

游錫堃指出，黎智英具英國國籍，有100個理由可以選擇離開香港，但是他留下，面對強權不畏不懼，堅持為民主奮鬥而被判刑入獄，失去自由，「如今，CPJ頒給他這個獎，是代表『牆外』對他的肯定，也證明了自由民主世界的人們，一直沒有忘記、沒有放棄關心、鼓勵、支持在極權高牆內的人們。」

近期馬來西亞歌手黃明志創作的「牆外」一曲引起熱烈討論，游錫堃表示，這首歌令自己深受感動，MV中溫柔地傳遞了自由民主世界的人，對高牆內人們的關懷，而身在牆內的中國女歌手小花也唱出對自由、民主、人權的嚮往，企望有朝一日能與牆外人們一起自由飛翔的心聲。

游錫堃指出，黎智英的情操跟「牆外」這首歌一樣，都深深感動了全世界嚮往自由民主的人們，如一盞盞的燈，為牆內的人們點亮希望，「所以請不要放棄、不要灰心，我們會一直等你，真心希望未來，一起悠遊自由民主的天地。」