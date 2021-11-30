台東首位傳統刺繡人間國寶陳利友妹　饒慶鈴肯定其貢獻

▲陳利友妹（右）向饒慶鈴說明背心圖騰意涵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

縣長饒慶鈴30日前往太麻里鄉，拜會台東首位人間國寶「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」保存者陳利友妹女士。饒慶鈴除了為日前贈送排灣族公主背心向陳利友妹女士表達感謝，也肯定陳利友妹對於排灣族刺繡傳承的貢獻，目前文化部已將陳利友妹列入重要工藝保存生活補助，未來也將持續推廣並共同維護台東原住民傳統工藝文化。

縣長饒慶鈴上週特別穿著這件美麗的公主背心領取「2021幸福台灣─縣市幸福指數大調查」的幸福縣市獎，展現陳媽媽的工藝藝術以及縣府對文化資產的重視，且到場參與的縣市長及媒體朋友皆熱烈討論。

陳媽媽也特別向縣長等人說明這件背心的故事與製作歷程，是以排灣族8種刺繡技法織成，背心領口繡有太陽圖案，呈現太麻里「日昇之鄉」的美名，另有陶壺、搗小米等傳統圖像，加上勇士、公主及具有保護作用的巫師圖騰等；背面則繡有傳統茅草屋、青年會所及石板等建築，因大王部落曾與卑南族通婚，所以帶有普悠瑪文化的色彩，展現出多元文化與族群交融的豐富社會樣貌，且縣長是台東縣的大家長，也特別繡上名字表示尊敬。



饒慶鈴表示，打造台東成為全世界的原民文化首都是6大施政主軸之一，因此非常重視原住民文化傳承、保存及發揚，特別指示文化處於108年依文資法登錄陳利友妹為台東縣傳統工藝「排灣族(大王部落)傳統刺繡」保存者，並於同年主動協助提報文化部登錄為重要傳統工藝保存者(人間國寶)，很高興陳媽媽的工藝表現，終於在今年4月16日由文化部部登錄重要傳統工藝「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」保存者，成為國家級的人間國寶，希望未來能有更多原住民族人或非原住民朋友來學習傳承。



▲陳利友妹（左）刺繡作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文化處說明，由於陳利友妹已被文化部列為傳統工藝保存者，接受工藝傳習計畫補助，包括每個月5萬元生活補助、可以招收2位傳習者(每人每個月1萬5千元)、配置1位行政助理，每個月可領2萬4千元津貼，以及相關推廣費用，每年補助上限為165萬元，且目前進行刺繡技藝保存維護的計畫工作，委請專家為陳利友妹的生平史等基本資料建檔、蒐錄傳統刺繡作品、進行刺繡手法的研究分析，並對技藝過程以攝影或文字詳加紀錄，期許東排灣族的傳統刺繡工藝能夠繼續保存、傳承、創新及發揚。



今年己78歲高齡的陳利友妹則非常感謝縣府協助提報成為人間國寶，也很榮幸與驕傲受到饒縣長重視，並穿上參加重要的會議，那天她的朋友有將照片與報導傳訊息給她，目前孫子亦從西部回到部落，一同從事排灣傳統刺繡的文化傳承，未來也將持續致力於傳承刺繡工藝。



陳利友妹女士出生於台東縣太麻里鄉大王部落，自幼跟著母親學習刺繡、服飾製作，由於手藝精巧細緻，深受族人喜愛，每逢慶典、婚嫁，即有人委託裁製服飾，成為排灣族所稱的pulima (工藝能手者)。她將十字繡運用現代精緻質材的布料，再加上改良傳統樣式，並將原住民各種圖騰以十字繡法加上鮮豔的對比色彩，呈現不同面貌的作品，獲獎無數。作品具東排灣地區的文化特色，展現部落的人文與社會生活風貌，深受各界喜愛。目前台灣及日本等多所大型博物館皆有珍藏陳利友妹女士的作品。