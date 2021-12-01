TTPush台東金幣市集舖食大會　12／4起連兩天壓軸登場

▲台東金幣市集，12月4、5日將於台東市南京路市民廣場登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

TTPush 5週年特別企劃系列活動自11月起活動開跑至今，從台東在地店家踩點花金幣，到各項闖關任務，已吸引了高達7千餘人次參與；連續4週週六的「餐車小聚-迷你市集」前導暖身實體活動，也為TTPush特約攤商創造出了高達380萬枚台東金幣的營收，上週六所舉辦的餐車小聚暖場活動，首次與「好米收冬祭」聯合舉行，各店家的單日營業額更逼近200萬枚台東金幣。TTPush 5週年「台東金幣市集&東岸舖食節」系列活動的壓軸最終場「台東金幣市集-舖食大會」12月4、5日將於台東市南京路市民廣場登場。

12月4、5日的「台東金幣市集-舖食大會」，嚴選了從文創到餐飲等30餘間TTPush特約店商，將齊聚台東市南京路市民廣場，現場有「TTFree連線送金幣、趣味遊戲、財運扭蛋」拿金幣、「闖關任務」抽大獎及「大富翁競賽」大型互動遊戲等各式環節，安排知名音樂人安懂、余文秀和阿丹玩球球主唱的精彩演出。

12月5日也將邀請「台東金幣市集之舖食地圖．闖關遊戲」任務第21關的幸運得主參與台東金幣市集之盛會，頒發Switch任天堂遊戲機；最後1關超級大獎Gogoro3電動機車一台，則由神秘嘉賓抽出幸運兒！