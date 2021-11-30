12星座「4種甜蜜行為」　就是在對你「示愛」

▲從行為表現就能看得出來12星座是否對你有意思。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

想知道12星座如果喜歡一個人，會有哪些表現嗎？不能光用他說出來的話定義，其實從一些小舉動也能得看出來，據《星座好朋友》網站分析，如果他對你動了情，這些行為藏都藏不住。

有意無意的觸碰你的身體

水瓶座、天蠍座、射手座

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這些星座的人，一旦喜歡上誰便會忍不住的想要和對方親近，就算嘴巴上不承認，但行為早就出賣了他的心，他們和喜歡的人在一起時，總是會不經意的靠近對方，總是會有意無意的觸碰對方的身體，過馬路時自然的拉拉你的手、寵溺的摸摸你的頭、捏捏你的臉，這些親暱的小動作，一再的反應了他們的真心。

讓對方習慣自己在身邊

巨蟹座、天秤座、魔羯座

這些星座的人性格比較溫婉，他們就算喜歡上了誰，表現出來的也是比較被動的，他們不擅長猛烈的示愛攻勢，也不會什麼心機技巧讓你淪陷，他們會的，就只有默默在你身邊付出、默默地對你好、將自己認為好的一切通通都給你，他們的真心不怕時間或任何困難的考驗，他們愛你，會時常出現在你身邊，溫馨接送情是基本，更會陪你到處跑來跑去，一刻都不想離開你身邊。

重要日子和你一起過！

金牛座、處女座、雙魚座

這些星座的人儀式感特別強，尤其是到特別的節日時，總是要好好過一番，才能讓他們覺得有過過，所以和這些星座曖昧時，只要注意他在特殊節日時對你的態度，就很輕易的能夠看出他對你的真心，到底有幾分，若是真心喜歡你的，他們一定會在你生日第一個向你祝賀，送你生日禮物，甚至為你安排一場生日會；在情人節、聖誕節，浪漫大餐和約會是不會少的，都是因為他們喜歡你，各種節日都想和你留下美好的回憶。