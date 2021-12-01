快訊／林秉樞長住飯店有逃亡之虞 　高嘉瑜律師：今再提證據給檢方

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴痛毆，引發社會譁然，高1日上午在律師李永裕陪同下舉行記者會，泣訴「覺得我快死了」，也自責「識人不明、自己很蠢」。李永裕會中說明，由於加害人長期住在飯店，有逃亡之虞，且電磁紀錄等證據也可能被湮滅，因此檢方今已將其拘提到案，高嘉瑜也將把重要事證給新北地檢署，作為檢方日後偵辦的參考。

▲高嘉瑜舉行記者會說明遭家暴經過。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜昨天遭週刊爆料，被男友林秉樞毆打、拖行、限制行動，導致臉部、脖子全身多處挫傷，昨天中午也在律師陪同下，帶著驗傷單前往中正一分局提告傷害。

李永裕今天在記者會上說明，「昨天除了跟時間賽跑，（高嘉瑜）委員的內心也是天人交戰」，昨天高嘉瑜已經先前往中正一分局報案，做傷害的提告，後來因為有越來越多的被害人都與高聯繫，發現加害人不是這麼單純，最終決定挺身而出，在案件移送板橋分局後，親自到板橋分局提告強暴脅迫、竊錄他人談話和身體隱私部位等罪。

李永裕並指，由於加害人的手機、電腦有一些敏感的內容，因此也請求警方搜索、查扣，昨天晚間前往新北地檢署做筆錄，提出證詞的筆錄，所以新北地檢署向法院申請核發搜索票，今天上午將加害人拘提到案。

李永裕表示，由於加害人長期住在飯店，在法律上的評價是「居無定所」，因此可能有逃亡之虞，且電磁紀錄等證據也可能被湮滅，所以檢察官以《刑事訴訟法》簽發拘票，目前加害人正在接受訊問，今天高嘉瑜也將帶著重要事證去新北地檢署，作為檢方日後偵辦的參考。